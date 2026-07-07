search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 15:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 14:33

Σήμερα κρίνεται το πολιτικό μέλλον της Λε Πεν – Το εφετείο αποφασίζει για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων

07.07.2026 14:33
le_pen_new_123

Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του Εφετείου στη Γαλλία για την Μαρί Λε Πεν που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και αν επικυρωθεί η ακροδεξιά ηγέτης θα πρέπει να τιμωρηθεί με 4 χρόνια φυλάκιση και 5 χρόνια στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, κάτι που σημαίνει πως η πολιτική της καριέρα ουσιαστικά τερματίζεται και δεν θα έχει το δικαίωμα να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρος για τη χώρα.

Αντίθετα, μια τέτοια απόφαση θα ανοίξει τον δρόμο στον Ζορντάν Μπαρντελά να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας.

Η απόφαση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες κι η Λεπέν αναμένεται να τοποθετηθεί επί αυτής.

Διαβάστε επίσης

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς πιστεύουν στη συμμαχία – Η ευθύνη του Τραμπ

ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής – 40 δισεκ. για συστήματα αντι-drone ανακοίνωσε ο Ρούτε

Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη -Εξαρθρώθηκε δίκτυο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Mundial
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

aimodosia-getty-images-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος: Μια πράξη αλληλεγγύης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τώρα μιλάμε»: Ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη (9/7) στο Περιστέρι

diki_tempi_new_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για το αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών- Την Τετάρτη η επόμενη συνεδρίαση

lepen
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λε Πεν: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Θα εκτίσει ένα έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

syntaxeis new
Χωρίς κατηγορία

Ακτινογραφία Συντάξεων: Οι Κερδισμένοι του 2026, το Μπόνους των Μηνών και η «Βόμβα» των Ορίων Ηλικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 15:39
Mundial
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια ομάδα υποστηρίζουν στο Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των κομμάτων

aimodosia-getty-images-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος: Μια πράξη αλληλεγγύης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τώρα μιλάμε»: Ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη (9/7) στο Περιστέρι

1 / 3