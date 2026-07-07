Σήμερα κρίνεται το πολιτικό μέλλον της Λε Πεν – Το εφετείο αποφασίζει για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων

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Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του Εφετείου στη Γαλλία για την Μαρί Λε Πεν που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και αν επικυρωθεί η ακροδεξιά ηγέτης θα πρέπει να τιμωρηθεί με 4 χρόνια φυλάκιση και 5 χρόνια στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, κάτι που σημαίνει πως η πολιτική της καριέρα ουσιαστικά τερματίζεται και δεν θα έχει το δικαίωμα να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρος για τη χώρα.
Αντίθετα, μια τέτοια απόφαση θα ανοίξει τον δρόμο στον Ζορντάν Μπαρντελά να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας.
Η απόφαση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες κι η Λεπέν αναμένεται να τοποθετηθεί επί αυτής.
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