Σήμερα κρίνεται το πολιτικό μέλλον της Λε Πεν – Το εφετείο αποφασίζει για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του Εφετείου στη Γαλλία για την Μαρί Λε Πεν που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και αν επικυρωθεί η ακροδεξιά ηγέτης θα πρέπει να τιμωρηθεί με 4 χρόνια φυλάκιση και 5 χρόνια στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, κάτι που σημαίνει πως η πολιτική της καριέρα ουσιαστικά τερματίζεται και δεν θα έχει το δικαίωμα να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρος για τη χώρα.

Αντίθετα, μια τέτοια απόφαση θα ανοίξει τον δρόμο στον Ζορντάν Μπαρντελά να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας.

Η απόφαση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες κι η Λεπέν αναμένεται να τοποθετηθεί επί αυτής.

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