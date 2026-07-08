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08.07.2026 13:51

Ο ΑΝΤ1 ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

08.07.2026 13:51
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Με ανακοίνωσή του ο ANT1 έκανε γνωστό ότι ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7), ο σταθμός του Αμαρουσίου επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο δημοσιογράφος θα παρουσιάζει την εκπομπή «Το πρωινό» για δύο ακόμη σεζόν.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής «Το Πρωινό» και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.

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