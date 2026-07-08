ECDC: Καμπανάκι για κίνδυνο μόλυνσης στις ακτές από επικίνδυνο βακτήριο που εμφανίστηκε… λόγω καύσωνα

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Καθώς τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη γίνονται μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονα, το ECDC προωθεί μια ενημερωμένη απεικόνιση δεδομένων, που προβλέπει πού θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος μόλυνσης από βακτήρια Vibrio.

Τα βακτήρια Vibrio εμφανίζονται φυσικά σε παράκτια ύδατα, ειδικά όπου είναι ζεστά και υπάρχει μείγμα αλμυρού και γλυκού νερού. Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν εάν μολυσμένο νερό εισέλθει σε μια πληγή ή κόψιμο ή εάν τρώνε ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα θαλασσινά και οστρακοειδή (όπως στρείδια) μολυσμένα με τα βακτήρια.

Ενώ οι μολύνσεις παραμένουν σχετικά σπάνιες στην Ευρώπη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες του νερού μπορούν να αυξήσουν την ανάπτυξη βακτηρίων Vibrio στα παράκτια ύδατα και, ως εκ τούτου, να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το ενημερωμένο εργαλείο δείχνει τις περιοχές όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των βακτηρίων Vibrio, με βάση τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και τα δεδομένα συγκέντρωσης θαλασσινού αλατιού, από ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

Αναπτύχθηκε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια και παρέχει καθημερινές εκτιμήσεις κινδύνου καθώς και μια πενθήμερη πρόγνωση, βοηθώντας στην ενημέρωση των πολιτών πότε και πού πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά το μπάνιο.

Μπορεί επίσης να ειδοποιήσει τους λουόμενους και το ιατρικό προσωπικό να προσέχουν για συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν δονακίωση, την ασθένεια που προκαλεί αυτό το βακτήριο.

Οι καύσωνες στην Ευρώπη κινητοποίησαν τις αρχές για το Vibrio

Οι περιοχές αυξημένου κινδύνου εξαρτώνται από τον καιρό και ιδιαίτερα από τη θερμοκρασία, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη ακόμη πιο σημαντική.

Μετά το πρόσφατο κύμα καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη, ο κίνδυνος αυξήθηκε γρήγορα σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα για τόσο νωρίς στην εποχή.

Πέρυσι, αντίθετα, υπήρξε καύσωνας στη βόρεια Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία με θερμοκρασίες 30 βαθμών για σχεδόν ένα μήνα κάθε φορά, όταν το βόρειο τμήμα της Βαλτικής Θάλασσας έγινε ασυνήθιστα περιοχή κινδύνου για το Vibrio.

Στην Ευρώπη, η Μαύρη Θάλασσα, η Βαλτική Θάλασσα και τμήματα της Βόρειας Θάλασσας, όπου τα επίπεδα αλατότητας παραμένουν ευνοϊκά για το Vibrio , αποτελούν τις κύριες περιοχές κινδύνου όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες του νερού. Ωστόσο, οι εκβολές ποταμών, όπου τα ποτάμια συναντούν τη θάλασσα και το νερό είναι συνήθως πιο αλμυρό, μπορούν επίσης να είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του Vibrio.

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα της δονακίωσης μπορεί να ποικίλλουν. Η κατανάλωση ωμών ή μη καλά μαγειρεμένων οστρακοειδών συνήθως προκαλεί:

διάρροια,

κοιλιακό άλγος,

ναυτία,

έμετο,

πυρετό

ρίγη

Η έκθεση σε βακτήρια δονακίων στο νερό μπορεί να οδηγήσει σε μολυσμένα τραύματα που προκαλούν ερυθρότητα, πρήξιμο και πόνο, καθώς και σε μολύνσεις των αυτιών. Χωρίς θεραπεία, αυτά μπορεί να επιδεινωθούν, οδηγώντας σε σοβαρές επιπλοκές.

Το ECDC παρακολουθεί επίσης την πιθανότητα εμφάνισης βακτηρίων Vibrio στα παράκτια ύδατα σε εβδομαδιαία βάση και δημοσιεύει ενημερώσεις σχετικά με περιοχές υψηλού κινδύνου στην Εβδομαδιαία Έκθεση Απειλών Μεταδοτικών Νοσημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Πηγή: ecdc.europa.eu

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