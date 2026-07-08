«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Γιαμπουσέλε: Ο γάλλος NBAer συμφώνησε με τους «πράσινους» για τρία χρόνια – Ένας… μποξέρ για το «Τριφύλλι» (videos)

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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια «ανάσα» από ακόμη μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο του Hoopshype, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έχει συμφωνήσει με τους «πράσινους» για συμβόλαιο τριών ετών.

Όπως αναφέρει ο Σκότο, ο 30χρονος γάλλος φόργουορντ-σέντερ επιστρέφει στη EuroLeague, όπου αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης.

Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο NBA, ενώ συνολικά μετρά παρουσία στους Σέλτικς, τους Σίξερς, τους Νικς και τους Μπουλς. Στην τελευταία regular season κατέγραψε 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 67 συμμετοχές με τους Νικς και τους Μπουλς.

Πριν επιστρέψει στο NBA, είχε καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους φόργουορντ της EuroLeague με τις φανέλες της Βιλερμπάν και της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε 124 αγώνες στη διοργάνωση μετρά κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ενώ σουτάρει με 41,1% πίσω από τα 6,75 μ..

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, ο Γιαμπουσέλε θα συναντήσει στον Παναθηναϊκό τους συμπατριώτες του Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ποιότητα στη γραμμή των ψηλών των «πρασίνων». Αν και μπορεί να αγωνιστεί και ως σέντερ, η φυσική του θέση είναι στο «4».

Η ανάρτηση του Μάικλ Σκότο (HoopsHype):

«Ο free agent φόργουορντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο τριών ετών, σύμφωνα με πηγές του Hoopshype. Ο Γιαμπουσέλε θα είναι ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες σεζόν στο NBA είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, αγωνιζόμενος με τις φανέλες των Σίξερς, των Μπουλς και των Νικς».

Free agent forward Guerschon Yabusele has agreed to a three-year deal with Panathinaikos, league sources told @hoopshype. Yabusele will be one of the top three highest-paid European players. He's averaged 8.3 points over the past two NBA seasons with the 76ers, Bulls and Knicks. pic.twitter.com/UjfAxXy5S0 July 8, 2026

«The dancing bear»: Ένας… μποξέρ για το Τριφύλλι

Ο Γιαμπουσέλε γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ντρε της Γαλλίας, από γονείς που μετανάστευσαν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καθ΄ όλη τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του, ασχολήθηκε με την πυγμαχία. Άρχισε να παίζει καλαθοσφαίριση με τα τμήματα νέων της Κοράλ Ροάν Μπασκέτ το 2012, αγωνιζόμενος με την ομάδα Κ21.

Eντάχθηκε στην πρώτη ομάδα της Ροάν στην 2η Γαλλίας το 2013 και ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με μέσο όρο 1.5 πόντους ανά παιχνίδι σε 8 εμφανίσεις. Παρέμεινε στην ομάδα για την επόμενη χρονιά, μετά την οποία είχε μέσο όρο 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ. Yπέγραψε με τη Ρουέν Μετροπόλ Μπασκέτ της 1ης Γαλλίας το καλοκαίρι του 2015. Πήρε την απόφαση να ανεβάσει τις μετοχές του στο ΝΒΑ. Κατέληξε να είναι ένας από τους 13 διεθνείς «δευτεροετείς» (και ένας από τους τέσσερις Γάλλους) που εισήγαγαν επίσημα τα ονόματά τους για το NBA Ντραφτ του 2016. Προβλέπονταν ότι θα επιλέγονταν είτε στα τέλη του πρώτου είτε στις αρχές του δευτέρου γύρου, αλλά εξέπληξε πολλούς πηγαίνοντας στην 16η θέση του ντραφτ. Εντάχθηκε στους Μπόστον Σέλτικς για το NBA Σάμερ Λιγκ του 2016.

Στις 21 Ιουλίου 2016, ανακοινώθηκε ότι θα υπέγραφε συμφωνία με τους Σανγκάι Σαρκς του Πρωταθλήματος Κίνας. Σε 43 αγώνες με τους Σαρκς, είχε μέσο όρο 20.9 πόντους και 9.4 ριμπάουντ. Ο Γιαμπουσελέ ονομάστηκε All-Star του Πρωταθλήματος Κίνας στο τέλος της σεζόν.

Στις 29 Μαρτίου 2017, υπέγραψε με τους Μέιν Ρεντ Κλος του NBA Development League.

Στις 20 Ιουλίου 2017, υπέγραψε με τους Μπόστον Σέλτικς του ΝΒΑ. Έκανε την πρώτη εμφάνισή του στις 20 Οκτωβρίου, έχοντας 3 πόντους και 1 ριμπάουντ σε μόλις 3 λεπτά δράσης σε μία νίκη με 102–92 επί των Φιλαδέλφεια 76ερς. Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς του, έλαβε πολλές αναθέσεις στους Μέιν Ρεντ Κλός. Όλα τα ρεκόρ καριέρας του σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2017-18. Το ρεκόρ στα ριμπάουντ (6) πραγματοποιήθηκε σε μία νίκη με 111-104 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, το ρεκόρ σε ασίστ (5) πραγματοποιήθηκε σε μία ήττα με 125-124 από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και το ρεκόρ σε πόντους (16) πραγματοποιήθηκε στην νίκη με 110-97 επί των Μπρούκλιν Νετς. Στις 10 Ιουλίου 2019, αποδεσμεύθηκε από τους Σέλτικς, κερδίζοντας ωστόσο το παρατσούκλι «the dancing bear», λόγω της ευελιξίας και της σωματοδομής του.

Στις 17 Αυγούστου 2019, υπέγραψε με τους Ναντζίνγκ Μάνκι Κινγκς, επιστρέφοντας στο Πρωτάθλημα Κίνας για τη σεζόν 2019–20.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020, υπέγραψε με τη γαλλική Βιλερμπάν, με την οποία ανανέωσε την 1η Ιουνίου.

Στις 12 Ιουλίου 2021, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 Ιανουαρίου 2022, υπέγραψε τριετή επέκταση συμβολαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν 2024–2025. Τον Ιανουάριο του 2022, αναδείχτηκε MVP του μήνα στη EuroLeague, αφού μέτρησε 15.0 πόντους και 6.5 ριμπάουντ, ενώ η αξιολόγηση του έφτασε σε μέσο όρο τους 18.5 βαθμούς, ενώ σούταρε με 64% στα δίποντα και με 47.1% στα τρίποντα.

Το επεισόδιο κόντρα στην Παρτιζάν

Στις 27 Απριλίου 2023 κόντρα στην Παρτιζάν για τα play off της EuroLeague ήταν (μαζί με Γιουλ και Πάντερ) το κεντρικό πρόσωπο σοβαρού επεισοδίου μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Για την αντίδραση του τιμωρήθηκε από την EuroLeague με ποινή 5 αγωνιστικών.

Η πρώτη EuroLeague

Στις 21 Μαΐου, η Ρεάλ νίκησε στον τελικό της Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό 79-78 και έτσι ο ίδιος κατέκτησε την πρώτη EuroLeague της καριέρας του. Επίσης, για τον μήνα Μάιο πήρε το βραβείο του MVP του μήνα στο ισπανικό πρωτάθλημα έχοντας 21.0 πόντους με 50% στα τρίποντα και 57% στα δίποντα, ενώ κατέβαζε κατά μέσο όρο 7.8 ριμπάουντ, φτάνοντας στους 25 βαθμούς αξιολόγησης. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2023 κόντρα στην Μάλαγα, κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ισπανίας με τον ίδιο να έχει 5 πόντους. Στις 18 Φεβρουαρίου 2024, κατέκτησε για πρώτη φορά το Κύπελλο Ισπανίας, αφού η Ρεάλ κέρδισε στον τελικό την Μπαρτσελόνα 96-85 με τον ίδιο να ξεχωρίζει έχοντας 15 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στις 12 Ιουνίου 2024, κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το ισπανικό πρωτάθλημα, αφού η Ρεάλ νίκησε στη σειρά των τελικών τη Μούρθια 3-0.

Οι εμφανίσεις στους Ολυμπιακούς του 2024…

Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε με την Εθνική Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, όπου κέρδισε το αργυρό μετάλλιο, χάνοντας στον τελικό από τις ΗΠΑ με 87-83 και στο Ευρωμπάσκετ 2022, όπου κέρδισε το αργυρό μετάλλιο, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία με 88-76.

Αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και έφτασε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου αφού ηττήθηκε στον τελικό αγώνα από τις ΗΠΑ με 98-87, ο ίδιος όμως ξεχώρισε έχοντας 20 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Άλλωστε, το εντυπωσιακό poster dunk πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν το highlight της διοργάνωσης.

… το εισιτήριο επιστροφής στο NBA

Στις 29 Αυγούστου 2024, επέστρεψε στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Φιλαδέλφεια 76ερς.

Τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Νικς και τον Φεβρουάριο του 2026 έγινε ανταλλαγή στους Μπουλς.

Η φιλία με τον Λεσόρ

Όπως όλα δείχνουν, ο Γιαμπουσέλε θα γίνει συμπαίκτης στον Παναθηναϊκό με τον πολύ καλό του φίλο, Ματίας Λεσόρ.

Μεγάλωσαν μαζί στις γαλλικές μικρές Εθνικές, μοιράστηκαν τα δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια (Τόκιο και Παρίσι) και διατηρούν μια σχέση βαθιάς εκτίμησης, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν αντίπαλοι στο επεισόδιο του 2023 (Ρεάλ – Παρτιζάν) και στον τελικό της EuroLeague το 2024.

«Ο Ματίας είναι ο άνθρωπός μου, αλλά την Κυριακή θα γίνει πόλεμος», είχε πει, πριν τον τελικό του Βερολίνου.

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