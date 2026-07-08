Κατολίσθηση στην Κίνα: 33 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί, 21 νεκροί

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ο απολογισμός θυμάτων κατολίσθησης στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, όπου θάφτηκαν ζωντανοί 33 άνθρωποι, είναι 21 νεκροί μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατολίσθηση τα ξημερώματα στην Κίνα

Ομάδες έρευνας και διάσωσης μετέβησαν κατά μεγάλο αριθμό στην τοποθεσία όπου έγινε η κατολίσθηση στις 06:56 το πρωί (τοπική ώρα), σε χωριό στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Video of Terrifying Moment of Landslide hits Wayanad, 3 dead, 9 injured



A major #Landslide triggered by continuous heavy rainfall struck #Kalladi near Meppady in #Wayanad district, #Kerala on Tuesday, 3 people feared died, while 9 others injured, one of them critical.



The… pic.twitter.com/Jl8C9QpaNu — Surya Reddy (@jsuryareddy) July 7, 2026

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο της κατολίσθησης στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ τερματίστηκαν: (η καταστροφή) στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτη χρηματοδότηση 30 εκατ. γιούαν (3,9 εκατ. ευρώ) για τις εργασίες ανοικοδόμησης στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές του είδους είναι τραγικά συχνές στην Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές της πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες ασφυκτιούν εξαιτίας κυμάτων καύσωνα.

JUST IN: Terrifying CCTV footage shows a massive landslide striking a tunnel construction site near Meppady, Wayanad district, Kerala, India.



Three people are reported dead, while six have been rescued. Multiple others are feared trapped as rescue operations continue. pic.twitter.com/Zi76gxfwSX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 7, 2026

Η κατολίσθηση έγινε ενώ στην κεντρική και στη νότια Κίνα καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουαγκσί, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV, αφού κάπου 40 ποταμοί και ρέματα υπερχείλισαν και φράγμα υποχώρησε.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να υπάρξει «πλήρης» κινητοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν σήμερα να πλήττουν κάποιες παραθαλάσσιες και ανατολικές περιοχές στη Γκουαγκσί, καθώς και το νοτιοδυτικό τμήμα της γειτονικής επαρχίας Γκουαγκντόγκ, όπου έχουν τη βάση τους πολλές κινεζικές βιομηχανίες, σύμφωνα με τον υπουργό Υδάτινων Πόρων Λι Γκουογίγκ.

«Η ασφάλεια των ταμιευτήρων και των φραγμάτων στις περιοχές που πλήττονται έχει τεθεί σε σκληρή δοκιμασία», τόνισε.

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