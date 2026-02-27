search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 17:00
27.02.2026 14:43

Alpha: Στο «Σόι σου» σήμερα (27/2) θα γίνει του… Καπουτζίδη

27.02.2026 14:43
Ήρθεν η ώρα του… για να εισβάλει ως Αδαμάντιος Κόραξ στο «Σόι σου» στις 20.00 ο Γιώργος Καπουτζίδης και να κάνει άνω- κάτω την οικογένεια Τριανταφύλλου.

Πρώτα από όλους ταραγμένος  είναι ο Μενέλαος. Διότι δίπλα στην κλινική  του ανοίγει… γραφείο Τελετών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ιδιοκτήτης του, ακολουθεί επιθετικές μεθόδους προώθησης, εισβάλλοντας στους χώρους της κλινικής και μοιράζοντας καρτούλες στους ασθενείς του Μενέλαου.

Όταν ο Μενέλαος επιστρέφει σπίτι προσπαθώντας να διατηρήσει ψυχραιμία  και με την υπομονή του να έχει φτάσει στα όριά της από τις συνεχείς προστριβές με τον Αδαμάντιο, η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει μία πιο διπλωματική προσέγγιση: να τον καλέσουν για φαγητό, ώστε να συζητήσουν πολιτισμένα.

Με δεδομένο πως ο Αδαμάντιος Κόραξ δεν είναι ούτε ο πιο εύκολος, ούτε ο πιο ευχάριστος συνομιλητής, το γεύμα δε θα εξελιχθεί όπως θα περίμεναν…

Ειδικά όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως μυστικά… και απωθημένα!

