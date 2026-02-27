search
27.02.2026 14:18

Τελευταίο «αντίο» στην Αντιγόνη Πανέλλη, βαρύ το κλίμα στην κηδεία της δημοσιογράφου

27.02.2026 14:18
Σε κλίμα οδύνης είπαν οι δικοί της άνθρωποι το τελευταίο «αντίο» στην Αντιγόνη Πανέλλη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Η κηδεία της δημοσιογράφου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου, παρουσία συγγενών, φίλων, συναδέλφων και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Η κοινοβουλευτική συντάκτρια του Αθηναϊκού Πρακτορείου έφυγε αιφνίδια από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη τον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

Στην ανακοίνωσή του, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ έκανε λόγο για μία δημοσιογράφο που «υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της» και η οποία διακρινόταν «για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία».

