ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 16:19
10.08.2025 16:05

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Μεγάλη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου

10.08.2025 16:05
poseidonos

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Η πρόσκρουση ενός αυτοκινήτου συνέβη στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα στο τούνελ, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

