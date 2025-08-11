Ηράκλειο: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένας 81 ετών άνδρας έχασε τη ζωή του στις 5.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Δήμο Φαιστού.

Ο ηλικιωμένος άνδρας διεσχιζε τον δρόμο που οδηγεί από τα Καπαριανά προς το Καστέλι, όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω του με το αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, που κατέφτασε στο σημείο μαζί με το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη σορό του ηλικιωμένου.

