Ηράκλειο: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένας 81 ετών άνδρας έχασε τη ζωή του στις 5.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Δήμο Φαιστού.
Ο ηλικιωμένος άνδρας διεσχιζε τον δρόμο που οδηγεί από τα Καπαριανά προς το Καστέλι, όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω του με το αυτοκίνητό του.
Ο ίδιος ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, που κατέφτασε στο σημείο μαζί με το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη σορό του ηλικιωμένου.
