Σάμος: «Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» – Τα σοκαριστικά μηνύματα του γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

Τουλάχιστον 20 είναι οι ανήλικοι που φέρονται να έχουν πέσει θύμα του γυμνασιάρχη από τη Σάμο που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με το Star ο εκπαιδευτικός έστελνε μηνύματα στους ανήλικους που έβαζε στο στόχαστρο γράφοντας σε μια περίπτωση «έχεις τοπ γάμπες, είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες». Σε άλλα μηνύματα προσκαλούσε παιδιά σε εξόδους γράφοντας «που είσαι μπρο μου, τι κάνεις, θα πάμε για καφέ;».

Ο γυμνασιάρχης φέρεται να είχε επιστρατεύσει κάθε μέσο για να προσεγγίζει τους ανήλικους. Για να τους πλησιάσει, τους έταζε βόλτες με το σκάφος του, δώρα και σβήσιμο σχολικών απουσιών.

Ένας από τους μαθητές περιγράφει, μάλιστα, ότι ο γυμνασιάρχης από τη Σάμο του ζήτησε να του κάνει μασάζ στα πόδια αφού «μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί».

Ο δικηγόρος κάποιων εκ των θυμάτων του γυμνασιάρχη, Ιωάννης Καλτάκης, δήλωσε πως «τα θύματα περιγράφουν απερίγραπτες καταστάσεις. Εκμεταλλεύτηκε την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν γι’ αυτόν ως δάσκαλο αλλά συνάμα εκμεταλλεύτηκε τη φτώχια. Περιγράφεται ότι έπιανε μια παρέα παιδιών αρχικά, μετά πήγαινε στην άλλη, μετά στη δεύτερη και μετά στην τρίτη».

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί στις 25 Ιουλίου έπειτα από πολύμηνη προανακριτική έρευνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, τα οποία είχαν κατασχεθεί το 2024, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορούμενου για υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι πράξεις φέρεται να έλαβαν χώρα από το 2018 έως το 2024 στη Σάμο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, διακεκριμένη περίπτωση κατάχρησης από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό και φίλο οικείων, ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, γενετήσια πράξη από ενήλικο έναντι αμοιβής ή άλλων υλικών ανταλλαγμάτων, ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη και που έχει συμπληρώσει τα 15 έτη, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα και πορνογραφία ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ’ εξακολούθηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες, συνεργείο αυτοκινήτων και δύο σκάφη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και μία τηλεόραση (Smart TV).

