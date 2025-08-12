search
Λήξη συναγερμού: Έδεσε στο λιμάνι του Λαυρίου το πλοίο «ΙΟΝΙΣ» μετά το μπλακάουτ

ionis ploio

Έφτασε και έδεσε στο λιμάνι του Λαυρίου με ασφάλεια το πλοίο «ΙΟΝΙΣ» μετά το μπλακάουτ που υπέστη νωρίτερα, με τη συνδρομή του ρυμουλκού.

Νωρίτερα σήμανε συναγερμός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ» υπέστη μπλάκ άουτ, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.

Στο πλοίο επιβαίνουν 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η βλάβη είχε μερικώς αποκατασταθεί και το «ΙΟΝΙΣ» έπλεε πλέον αυτοδύναμα με τη μία μηχανή του, έχοντας προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ για λόγους ασφαλείας, στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα πλοία προκειμένου να παράσχουν βοήθεια εάν χρειαστεί. Οι επιβάτες παραμένουν ασφαλείς, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή προσέγγισή του στο Λαύριο.

