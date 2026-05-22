Στη σύλληψη ενός 23χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 24χρονης μέσα σε αστικό λεωφορείο, προχώρησαν οι αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες (22/5) το απόγευμα, όταν ο 23χρονος κάθισε δίπλα στην 24χρονη και τη θώπευσε.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε τελέσει δύο ακόμη αντίστοιχες πράξεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, τόσο σε βάρος της ίδιας όσο και σε βάρος μίας δεύτερη γυναίκας, 21 ετών.
