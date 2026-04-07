Τεχνητή νοημοσύνη εναντίον φοροδιαφυγής, με νικητή… την παλιά καλή συνήθεια

Παρά τα διαδοχικά βήματα εκσυγχρονισμού, την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την είσοδο ακόμη και της τεχνητής νοημοσύνης στους φορολογικούς ελέγχους, η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της αγοράς δείχνει ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να προσαρμόζεται.

Η επίσημη εικόνα των δημόσιων εσόδων μπορεί να εμφανίζει βελτίωση, ωστόσο τα δεδομένα που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις δημιουργούν μια διαφορετική, λιγότερο πειστική πραγματικότητα. Σε αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους, τα δηλωθέντα εισοδήματα παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, σε επίπεδα που δύσκολα συνάδουν με την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Εκατοντάδες επαγγελματίες εμφανίζονται να ζουν με εισοδήματα λίγων χιλιάδων ευρώ ετησίως, ενώ σε ολόκληρους τομείς της αγοράς η δήλωση ζημιών μοιάζει να αποτελεί κανόνα και όχι εξαίρεση. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο, ωστόσο η επιμονή του, ακόμη και μετά την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, εγείρει ερωτήματα για την πραγματική αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Η αντίφαση είναι εμφανής: από τη μία πλευρά, το κράτος επενδύει σε ψηφιακά εργαλεία, διασταυρώσεις δεδομένων και αυτοματοποιημένους ελέγχους, και από την άλλη, ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθεί να κινείται στη «σκιά». Σε αυτό το περιβάλλον, η χρήση μετρητών, ιδιαίτερα σε κλάδους με έντονη παρουσία αυτοαπασχολουμένων, εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικό εργαλείο απόκρυψης εισοδημάτων.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα των δηλωθέντων αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένους κλάδους ενισχύει τον προβληματισμό. Όταν μεγάλα ποσοστά επιχειρήσεων εμφανίζονται ζημιογόνα επί σειρά ετών, εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή εάν πρόκειται για μια «προσαρμοσμένη» εικόνα που εξυπηρετεί φορολογικούς σκοπούς.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τεχνολογία, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει βαθιά ριζωμένες συμπεριφορές. Η φοροδιαφυγή δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα ελέγχων, αλλά και θέμα κουλτούρας, κινήτρων και δομής της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου, ωστόσο δεν το έχει εξαλείψει. Όσο παραμένουν «παράθυρα» στη λειτουργία της αγοράς, τόσο θα βρίσκονται και τρόποι αξιοποίησής τους.

Παράλληλα, η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και το πλήθος εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν διευκολύνει πάντα τη συμμόρφωση. Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος προσαρμογής στους κανόνες μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά, ενισχύοντας την τάση για παραβατικότητα.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για σταθερά δημόσια έσοδα είναι αυξημένη. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των κρατικών ταμείων, αλλά και τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα. Όσο ένα μέρος της οικονομίας συνεχίζει να λειτουργεί με όρους «σκιάς», το βάρος μεταφέρεται σε όσους δηλώνουν κανονικά τα εισοδήματά τους. Το αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση αδικίας που υπονομεύει τη συνολική φορολογική συμμόρφωση.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη. Η πρόοδος είναι υπαρκτή, αλλά όχι επαρκής. Οι μηχανισμοί ελέγχου έχουν ενισχυθεί, αλλά δεν έχουν εξαλείψει το πρόβλημα. Και η τεχνολογία, όσο κι αν εξελίσσεται, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για βαθύτερες αλλαγές.

Με απλά λόγια, το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο εξελιγμένα είναι τα εργαλεία ελέγχου, αλλά πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται και πόσο αλλάζει στην πράξη η συμπεριφορά της αγοράς. Μέχρι τότε, η φοροδιαφυγή θα συνεχίσει να δείχνει τις… αντοχές της.

