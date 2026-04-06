search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 23:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 22:40

Fuel Pass: Αλλαγή πλεύσης μετά τα προβλήματα – Με ΑΦΜ η είσοδος στην πλατφόρμα

06.04.2026 22:40
KAUSIMA

Η κυβέρνηση προχώρησε σε αναπροσαρμογή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, μετά το χάος που προκλήθηκε την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας. Η μεγάλη επισκεψιμότητα οδήγησε σε συνεχείς διακοπές και καθυστερήσεις, οδηγώντας στην εφαρμογή νέας ρύθμισης για την αποσυμφόρηση του συστήματος.

Για τις επόμενες ημέρες, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα από όλους, αλλά θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ κάθε πολίτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας και να αποφευχθούν νέα τεχνικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

  • Την Τρίτη 7 Απριλίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Την Τετάρτη 8 Απριλίου, η πλατφόρμα θα εξυπηρετεί τους ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7.
  • Την Πέμπτη 9 Απριλίου, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 έως τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι ξανά ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς την πρώτη ημέρα λειτουργίας η πλατφόρμα δέχθηκε τεράστια πίεση, με χιλιάδες αιτήσεις να υποβάλλονται ταυτόχρονα, προκαλώντας αλλεπάλληλες διακοπές. Στην πράξη, οι πολίτες που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους θα πρέπει να περιμένουν την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία παραμένει ίδια, αλλά αλλάζει το «παράθυρο» πρόσβασης.

Για όποιον αντιμετωπίζει προβλήματα ή έχει απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο [email protected].

Διαβάστε επίσης:

«Πακέτο» 700 εκατ. για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

JP Morgan: Σοκ στις τιμές του πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν – Στα ύψη πληθωρισμός και επιτόκια

Σούπερ Μάρκετ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Μάρτιo





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rouketopolemos-xios
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε επτά άτομα μετά τους τραυματισμούς κατά την κατασκευή ρουκετών για την Ανάσταση

KAUSIMA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Αλλαγή πλεύσης μετά τα προβλήματα – Με ΑΦΜ η είσοδος στην πλατφόρμα

mexico-staurosi
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε αναπαράσταση της σταύρωσης στο Μεξικό: Ηθοποιός-«ληστής» έπεσε από τον σταυρό (Video)

artemis-ii
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το Artemis II σπάει κάθε ρεκόρ: Η ανθρωπότητα έφτασε πιο μακριά από τη Γη από ποτέ

papakosta katerina nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έσπασε τη σιωπή της η Κατερίνα Παπακώστα – «Άδικα όσα μου αποδίδονται, δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές αν υπάρχει σκιά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

polakis-lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς εκτός ορίων Πολάκη-Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός Λαζαρίδη, είσαι αμόρφωτος» - «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 23:04
rouketopolemos-xios
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε επτά άτομα μετά τους τραυματισμούς κατά την κατασκευή ρουκετών για την Ανάσταση

KAUSIMA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Αλλαγή πλεύσης μετά τα προβλήματα – Με ΑΦΜ η είσοδος στην πλατφόρμα

mexico-staurosi
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε αναπαράσταση της σταύρωσης στο Μεξικό: Ηθοποιός-«ληστής» έπεσε από τον σταυρό (Video)

1 / 3