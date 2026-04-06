Fuel Pass: Αλλαγή πλεύσης μετά τα προβλήματα – Με ΑΦΜ η είσοδος στην πλατφόρμα

Η κυβέρνηση προχώρησε σε αναπροσαρμογή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, μετά το χάος που προκλήθηκε την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας. Η μεγάλη επισκεψιμότητα οδήγησε σε συνεχείς διακοπές και καθυστερήσεις, οδηγώντας στην εφαρμογή νέας ρύθμισης για την αποσυμφόρηση του συστήματος.

Για τις επόμενες ημέρες, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα από όλους, αλλά θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ κάθε πολίτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας και να αποφευχθούν νέα τεχνικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Την Τρίτη 7 Απριλίου , μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3 .

, μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε . Την Τετάρτη 8 Απριλίου , η πλατφόρμα θα εξυπηρετεί τους ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7 .

, η πλατφόρμα θα εξυπηρετεί τους ΑΦΜ που λήγουν σε . Την Πέμπτη 9 Απριλίου, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 έως τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι ξανά ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς την πρώτη ημέρα λειτουργίας η πλατφόρμα δέχθηκε τεράστια πίεση, με χιλιάδες αιτήσεις να υποβάλλονται ταυτόχρονα, προκαλώντας αλλεπάλληλες διακοπές. Στην πράξη, οι πολίτες που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους θα πρέπει να περιμένουν την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία παραμένει ίδια, αλλά αλλάζει το «παράθυρο» πρόσβασης.

Για όποιον αντιμετωπίζει προβλήματα ή έχει απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο [email protected].

Διαβάστε επίσης:

Σούπερ Μάρκετ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Μάρτιo












