Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα – Βήμα βήμα η κατάθεση της αίτησης

Μέσω του vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, οι δικαιούχοι την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για τη στήριξη πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής πύλης vouchers.gov.gr, με τους πολίτες να καλούνται να κατοχυρώσουν την οικονομική ενίσχυση για τα καύσιμα με λίγα και απλά βήματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιδότηση.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις χωρίς περιορισμούς στον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν άμεσα στο σύστημα.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι καθοριστική, καθώς η οριστική υποβολή συνδέεται άμεσα με την τελική ημερομηνία καταβολής των χρημάτων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης στο Fuel Pass 2026,οι πολίτες εισέρχονται στο vouchers.gov.gr και ταυτοποιούνται μέσω της ΓΓΠΣΔΔ.

Αφού συνδεθούν, καλούνται να συμπληρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τοναριθμό του κινητού τηλεφώνου και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των σωστών στοιχείων του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας).

Οι δικαιούχοι καλούνται επίσης να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση.

Η πρώτη επιλογή αφορά την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία εγκαθίσταται στο smartphone μέσω τεχνολογίας NFC και παραδοσιακά προσφέρει υψηλότερο ποσό επιδότησης, με αποκλειστική χρήση στα πρατήρια.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), όπου τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, ωστόσο η επιδότηση ενδέχεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δρομολογείται η πληρωμή. Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, αρχικά για όσους επέλεξαν την κατάθεση σε IBAN και ακολούθως για την ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών.

Πώς θα γίνει η πληρωμή του FuelPass

Μετά την έγκριση της αίτησης, θα διαβιβαστεί εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:

Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αναλυτικά τα ποσά με κάρτα ή κατάθεση

Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Πού γίνεται δεκτή η Κάρτα Καυσίμων

Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:

Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)

Ταξί (MCC 4121)

Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος

Το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά:

να κυκλοφορεί κανονικά

να είναι ασφαλισμένο

να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

