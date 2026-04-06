search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:39
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 16:12

«Πακέτο» 700 εκατ. για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

06.04.2026 16:12
sev- papastavrou- theodorikakos- new

Πακέτο συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, που απευθύνεται σε 23.000 μικρές και μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, παρουσίασαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

   Το πακέτο διαρθρώνεται σε δύο πυλώνες:

   – Άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας ύψους 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, για τα επόμενα πέντε χρόνια (σύνολο 500 εκατ.), με αύξηση της αντιστάθμισης για το κόστος των ρύπων και μείωση κατά 50% των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Το μέτρο για τους ρύπους οδηγεί σε επιπλέον στήριξη, ύψους 75 εκατ. το χρόνο και απευθύνεται στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, περίπου 40-50 τον αριθμό. Η μείωση των χρεώσεων για τις ΥΚΩ κατά 50% αφορά όλες τις βιομηχανίες στην χαμηλή, μέση και υψηλή τάση, με εκτιμώμενο κόστος 26 εκατ. το χρόνο και θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου.

Επενδύσεις σε πράσινες δράσεις από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού γɩα Στρατηγικές Επενδύσεις, ύψους 200 εκατ. ευρώ, συνολɩκά. Το Ταμείο θα ενισχύσει επενδύσεις εξηλεκτρισμού, εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, αποθήκευσης ενέργειας, ανάκτησης θερμότητας, που θα πρέπει να οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 10%, τουλάχιστον.

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο πρωθυπουργός, τον περασμένο Οκτώβριο στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ, είχε επισημάνει ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη βιομηχανία και είχε δεσμευτεί ότι θα αναζητούσαμε πρόσθετα εργαλεία για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική, μέσα σε ένα λελογισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, με ευρύτερο κύκλο ωφελούμενων. Στηρίζοντας τη βιομηχανία, στηρίζουμε την οικονομία, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς η ένταση και η έκταση της κρίσης μάς επηρεάζουν όλους».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Η στήριξη της βιομηχανίας είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας είναι προϋπόθεση για ισχυρές επιχειρήσεις, συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση των μισθών. Θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι τομείς του αλουμινίου, του χαλκού, του σιδήρου και των μεταλλικών κατασκευών, τσιμέντου, χαλκού, ξυλείας, χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σημείωσε ότι προηγήθηκε πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, που συμμετείχε στην διυπουργική σύσκεψη πριν την ανακοίνωση των μέτρων, δήλωσε ότι γίνεται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. «Για τις βιομηχανίες που έχουν αντιστάθμιση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, για τις υπόλοιπες είναι μικρότερο. Το ευχάριστο είναι το γεγονός ότι η συζήτηση με το υπουργείο συνεχίζεται. Έχουμε ήδη καταθέσει νέες σκέψεις οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, μία εκ των οποίων είναι η διακοψιμότητα».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran-tehran-234
SYRIZA_LOGO_FILE
kostas-tsoukalas
depp rum
artemis selini 654- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
iran_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:37
iran-tehran-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν παρά τις διεργασίες για επίτευξη εκεχειρίας – Χτύπησε πετροχημικές εγκαταστάσεις και 3 αεροδρόμια – Live οι εξελίξεις

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας συνιστά το διάγγελμα του Μητσοτάκη

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι αυτό που υπάρχει μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

1 / 3