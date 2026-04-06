Fuel Pass: Περίπου στις 17:00 ανοίγει η πλατφόρμα – Πότε πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση για πληρωμή πριν το Πάσχα

Σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων (fuel pass) προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Οπως τόνισε, η πλατφόρμα θα ανοίξει σήμερα «περίπου στις 5 το απόγευμα» για το μέτρο που αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι πληρωμές θα γίνονται εντός 48 ωρών και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Μπαίνεις με τους κωδικούς taxis, αντιστοιχείς το ΑΦΜ σου με το όχημα για το οποίο θέλεις να επιδοτηθείς και εκείνη την ώρα ουσιαστικά εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτησή σου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υφίστανται και τα οποία θυμίζω είναι, μέχρι 35.000 ευρώ οικογενειακό, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Από κει και πέρα, όσοι προλάβουν σήμερα και κάνουν την αίτηση θα πληρωθούν εντός 48 ωρών, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, το πιθανότερο. Όσοι κάνουν την αίτηση Μεγάλη Τρίτη επίσης θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα, το πιθανότερο Μεγάλη Πέμπτη. Όσοι όμως κάνουν αιτήσεις από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά, τότε αναγκαστικά και λόγω των εορτών και της τραπεζικής αργίας οι πληρωμές θα γίνουν μετά την Τρίτη του Πάσχα» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιδότηση δεν αφορά επιχειρήσεις ή εταιρείες, αλλά μόνο φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες», τόνισε.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι λαμβάνουν αυξημένη ενίσχυση. Συγκεκριμένα, το ποσό ανέρχεται στα 60 ευρώ όταν επιλέγεται η έκδοση ψηφιακής κάρτας, ενώ διαμορφώνεται στα 50 ευρώ σε περίπτωση που τα χρήματα καταβληθούν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό. «Υπάρχει πρόβλεψη για ενισχυμένη στήριξη των νησιωτών λόγω των αυξημένων μεταφορικών αναγκών», ανέφερε ο κ. Τσάπαλος.

«Θέλουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες που επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος καυσίμων», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα Fuel Pass καλύπτει περίπου το 80% των οχημάτων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες. «Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που αγγίζει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών», είπε.

Σούπερ Μάρκετ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Μάρτιo



Παπασταύρου: «Υπάρχει επάρκεια ενέργειας για την ώρα και για τους επόμενους μήνες»

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ξαναπήρε τον… ανήφορο το πετρέλαιο μετά τη νέα έκρηξη Τραμπ