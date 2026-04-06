ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 13:33

Fuel Pass: Περίπου στις 17:00 ανοίγει η πλατφόρμα – Πότε πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση για πληρωμή πριν το Πάσχα

Σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων (fuel pass) προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Οπως τόνισε, η πλατφόρμα θα ανοίξει σήμερα «περίπου στις 5 το απόγευμα» για το μέτρο που αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι πληρωμές θα γίνονται εντός 48 ωρών και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Μπαίνεις με τους κωδικούς taxis, αντιστοιχείς το ΑΦΜ σου με το όχημα για το οποίο θέλεις να επιδοτηθείς και εκείνη την ώρα ουσιαστικά εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτησή σου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υφίστανται και τα οποία θυμίζω είναι, μέχρι 35.000 ευρώ οικογενειακό, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Από κει και πέρα, όσοι προλάβουν σήμερα και κάνουν την αίτηση θα πληρωθούν εντός 48 ωρών, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, το πιθανότερο. Όσοι κάνουν την αίτηση Μεγάλη Τρίτη επίσης θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα, το πιθανότερο Μεγάλη Πέμπτη. Όσοι όμως κάνουν αιτήσεις από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά, τότε αναγκαστικά και λόγω των εορτών και της τραπεζικής αργίας οι πληρωμές θα γίνουν μετά την Τρίτη του Πάσχα» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιδότηση δεν αφορά επιχειρήσεις ή εταιρείες, αλλά μόνο φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες», τόνισε.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι λαμβάνουν αυξημένη ενίσχυση. Συγκεκριμένα, το ποσό ανέρχεται στα 60 ευρώ όταν επιλέγεται η έκδοση ψηφιακής κάρτας, ενώ διαμορφώνεται στα 50 ευρώ σε περίπτωση που τα χρήματα καταβληθούν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό. «Υπάρχει πρόβλεψη για ενισχυμένη στήριξη των νησιωτών λόγω των αυξημένων μεταφορικών αναγκών», ανέφερε ο κ. Τσάπαλος.

«Θέλουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες που επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος καυσίμων», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα Fuel Pass καλύπτει περίπου το 80% των οχημάτων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες. «Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που αγγίζει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών», είπε.

ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντοπούλου: «Ποτέ δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τους δεκάδες στόχους του predator μόλις πέντε πάτησαν το μολυσμένο link: Τι λέει η απόφαση του πλημμελειοδικείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης – Ενστάσεις για το χειρισμό της δικογραφίας

ΥΓΕΙΑ

Απλές χορευτικές κινήσεις μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων στις ηλικιωμένες γυναίκες

LIFESTYLE

Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996 (Video)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

ΚΟΣΜΟΣ

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

