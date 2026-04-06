search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:29
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 11:04

Παπασταύρου: «Υπάρχει επάρκεια ενέργειας για την ώρα και για τους επόμενους μήνες»

06.04.2026 11:04
PAPASTAVROY NEW

Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια, για την ώρα και για τους επόμενους μήνες είμαστε ικανοποιημένοι. Βέβαια, πρέπει κανείς να δει την ένταση και την έκταση της κρίσης.

Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πώς θα εξελιχθεί. Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας σήμερα στο πλαίσιο του Power & Gas Forum σε ερώτηση σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια στη χώρα λόγω της κρίσης στον Κόλπο.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι όλοι αντιλαμβάνονται σε ποιο επίπεδο θα βρίσκονταν οι τιμές αν ήμασταν στην κατάσταση του 2006 με 60% μερίδιο του λιγνίτη.

Πρόσθεσε ότι στις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ και ότι η σταδιακή ανάπτυξη της αποθήκευσης (στόχος τα 700 μεγαβάτ ως το τέλος του χρόνου και 2,5 γιγαβάτ ως το τέλος του 2027) θα βοηθήσει στην ευστάθεια του συστήματος και τη μείωση των περικοπών «πράσινης» παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στις ρευματοκλοπές οι οποίες, όπως είπε, κοστίζουν 450 εκατ. ευρώ το χρόνο στους έντιμους καταναλωτές.

«Οι ρευματοκλοπές απογειώθηκαν το 2022 με την κρίση και είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι μια παρατεταμένη κρίση τώρα θα οδηγήσει σε νέα αύξηση.

Πρόκειται για βαθιά κοινωνική αδικία. Έχει δημιουργηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ μια ειδική διεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη στόχευση των ελέγχων καθώς υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες όπου το φαινόμενο έχει μεγαλύτερο βάθος.

Παράλληλα, προχωρά η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, σήμερα είναι 1,5 εκατ., στόχος στο τέλος του χρόνου να είναι 2,2 εκατ. και στο τέλος του 2027 3,5 εκατ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι από τους ελέγχους προέκυψε ότι υπάρχουν μέχρι και οργανωμένες ομάδες που προσφέρουν την υπηρεσία της ρευματοκλοπής διαθέτοντας σχετικές “πατέντες” στους ενδιαφερόμενους», ανέφερε.

Τέλος, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων με την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027 ενώ επανέλαβε ότι στόχος της ΕΕ είναι να εφαρμόσει την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου κλείνοντας και την “κερκόπορτα” μέσω του Turk Stream. Κάτι που όπως είπε προϋποθέτει την ενίσχυση των υποδομών στον κάθετο διάδρομο και πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου της Ουκρανίας που θα χρησιμοποιούνται ως εφεδρείες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotiou- vouli098- new
ΕΛΛΑΔΑ

pavlos-marinakis_1408_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

war_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

trump sad
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

fotiou- vouli098- new
pavlos-marinakis_1408_1920-1080_new
kozu new
1 / 3