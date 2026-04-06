ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 11:12
06.04.2026 08:38

Τετραήμερο με κλειστές τράπεζες λόγω Πάσχα – Πώς θα γίνουν οι συναλλαγές

Με περιορισμούς θα πραγματοποιηθούν, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (6/4), οι τραπεζικές συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι τα τραπεζικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά για το κοινό.

Συγκεκριμένα, λόγω του Καθολικού Πάσχα, το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET δεν θα είναι σε λειτουργία σήμερα και έτσι δεν θα εκτελεστούν ορισμένες διατραπεζικές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν θα καταχωρηθούν με ημερομηνία εκτέλεσης την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την Τρίτη 7 Απριλίου.

Προσοχή! Όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν στις 3 και 6 Απριλίου θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον εξοφληθούν έως τις 7 Απριλίου. Από την ημερομηνία αυτή ξεκινά ο υπολογισμός τυχόν καθυστερήσεων.

Κλειστές τράπεζες για τέσσερις μέρες

Οι τράπεζες στην Ελλάδα παραμένουν κλειστές κατά τις επίσημες αργίες του Πάσχα.

Αυτό σημαίνει πως δεν λειτουργούν τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις στο ωράριο τις προηγούμενες ημέρες.

Σημειώνεται πως οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν βασικές τραπεζικές συναλλαγές μέσω των ΑΤΜ, καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και εφαρμογών κινητού τηλεφώνου (mobile banking).

