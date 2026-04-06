Στέγαση σε κρίση: Χαμηλή ικανοποίηση στην Ελλάδα και νέοι εγκλωβισμένοι σε ακριβές κατοικίες

Η εικόνα της στέγασης στην Ευρώπη δείχνει να σταθεροποιείται – όχι όμως και στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ολοένα και πιο πιεστική πραγματικότητα, όπου η ικανοποίηση από την κατοικία μειώνεται και η προοπτική βελτίωσης απομακρύνεται, κυρίως για τους νεότερους.

Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα European Housing Trend Report 2025 της REMAX Europe, μόλις το 66% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο από τις συνθήκες στέγασης, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 77%. Η απόσταση δεν είναι απλώς στατιστική – αποτυπώνει μια πραγματική επιδείνωση της καθημερινότητας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης, μαζί με χώρες όπως η Ουγγαρία, ενώ την ίδια στιγμή χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Ελβετία καταγράφουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί υστερεί η Ελλάδα, αλλά και γιατί η απόκλιση διευρύνεται.

Η απάντηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος και στην ποιότητα της διαθέσιμης στέγης. Η αγορά ακινήτων έχει γίνει πιο ακριβή, τα ενοίκια πιέζουν τα εισοδήματα και οι επιλογές –ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα– παραμένουν περιορισμένες. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει ότι σκέφτεται να μετακομίσει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο στις νεότερες ηλικίες. Οι Millennials και η Γενιά Ζ εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα δυσαρέσκειας, γεγονός που δεν σχετίζεται μόνο με τις προσδοκίες τους, αλλά κυρίως με την οικονομική τους πραγματικότητα. Η πρόσβαση σε ιδιόκτητη κατοικία δυσκολεύει, ενώ το ενοίκιο απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη χώρου αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας. Στην Ευρώπη, το 37% όσων δεν είναι ικανοποιημένοι δηλώνει ότι το σπίτι τους δεν καλύπτει τις ανάγκες τους, με το ποσοστό να αυξάνεται ακόμη περισσότερο στις νεότερες γενιές. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα αυτό εντείνεται λόγω του μικρού μεγέθους πολλών κατοικιών και της περιορισμένης προσφοράς μεγαλύτερων επιλογών σε προσιτές τιμές.

Η σύγκριση με άλλους τύπους κατοικίας είναι αποκαλυπτική. Όσοι ζουν σε μονοκατοικίες εμφανίζονται σημαντικά πιο ικανοποιημένοι, κάτι που δείχνει ότι ο χώρος και η ποιότητα διαβίωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ωστόσο, για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών –και ειδικά για τους νέους– αυτή η επιλογή παραμένει απρόσιτη.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί επίσης κρίσιμο παράγοντα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ιδιοκτήτες εμφανίζονται σαφώς πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους ενοικιαστές. Στην Ελλάδα, όπου η ιδιοκατοίκηση παραδοσιακά ήταν υψηλή, η τάση αυτή αρχίζει να αλλάζει, με όλο και περισσότερους να παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στο ενοίκιο.

Αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, όπου η κατοικία παύει να λειτουργεί ως στοιχείο σταθερότητας και μετατρέπεται σε πηγή ανασφάλειας. Οι ενοικιαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξήσεις, περιορισμένες επιλογές και αβεβαιότητα για το μέλλον, χωρίς ουσιαστικές δικλίδες προστασίας.

Την ίδια στιγμή, η αστική ζωή φαίνεται να χάνει μέρος της ελκυστικότητάς της. Οι κάτοικοι μεγάλων πόλεων δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι, γεγονός που συνδέεται τόσο με το κόστος όσο και με την ποιότητα ζωής. Η τάση για μετακίνηση εκτός αστικών κέντρων ενισχύεται, αλλά δεν είναι εύκολη επιλογή για όλους.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ανησυχητική. Η στέγαση στην Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά έναν βασικό παράγοντα κοινωνικής ανισότητας. Και όσο το κόστος αυξάνεται και οι επιλογές περιορίζονται, τόσο περισσότεροι πολίτες –κυρίως νέοι– θα μένουν «εκτός» μιας αξιοπρεπούς κατοικίας.

Διαβάστε επίσης:

Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινά το Fuel Pass – «Πάγωμα» των σταθερών τιμολογίων ρεύματος

ΕΚΤ: Μήνας «κλειδί» ο Απρίλιος για τα επιτόκια – Η κλιμάκωση του πολέμου αλλάζει τα δεδομένα, το ακραίο σενάριο

Ενεργειακή κρίση: «Πάγωμα» των σταθερών τιμολογίων ρεύματος, επιδοτήσεις και πλαφόν στα υγρά καύσιμα