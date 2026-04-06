Fuel Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα – Βήμα βήμα η διαδικασία της αίτησης και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το Fuel Pass, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση καυσίμων, σε μια περίοδο που το κόστος μετακίνησης παραμένει υψηλό και οι ανάγκες αυξημένες.

Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική και πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 30 Απριλίου, ενώ όσοι δεν έχουν εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα:

Αρχικά, ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα και πιστοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet. Στη συνέχεια, καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως email, κινητό τηλέφωνο και τραπεζικό λογαριασμό.

Έπειτα, επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να λάβει την ενίσχυση. Υπάρχουν δύο επιλογές:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για το Fuel Pass και προσφέρει μεγαλύτερο ποσό επιδότησης

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με μικρότερο ποσό ενίσχυσης

Μετά την επιλογή, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα ελέγχους μέσω της ΑΑΔΕ, διασταυρώνοντας τα στοιχεία του αιτούντος, όπως το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση εγκρίνεται και προχωρά η διαδικασία πληρωμής.

Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.

Για αυτοκίνητα σε ηπειρωτικές περιοχές, η επιδότηση ανέρχεται σε 50 ευρώ για δύο μήνες με χρήση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ χωρίς αυτή. Στις νησιωτικές περιοχές, τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Για μοτοσυκλέτες, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά, με χαμηλότερα ποσά σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σημειώνεται ότι νησιωτικές περιοχές θεωρούνται το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, οι Σποράδες, καθώς και νησιά όπως η Θάσος, η Σκύρος και η Σαμοθράκη.

Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, λόγω των αργιών του Πάσχα, όσοι υποβάλουν αίτηση κοντά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ενδέχεται να πληρωθούν μετά τις γιορτές.

Η πίστωση γίνεται είτε στην ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Πώς ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Μετά την έγκριση της αίτησης, ο δικαιούχος λαμβάνει SMS και email από το πιστωτικό ίδρυμα με οδηγίες ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας. Μέσω ειδικού συνδέσμου μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να χρησιμοποιήσει την κάρτα για αγορές καυσίμων.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, υπάρχει διαθέσιμο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία υποστήριξης (help desk) για την επίλυση προβλημάτων.

Το Fuel Pass αποτελεί ένα μέτρο ενίσχυσης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος καυσίμων. Παρότι τα ποσά δεν καλύπτουν το σύνολο των δαπανών, προσφέρουν μια μικρή αλλά άμεση οικονομική ανάσα, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το όχημά τους.

Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης και η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ταχύτερη καταβολή της ενίσχυσης.

