e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) – Ποιοι πάνε ταμείο πριν το Πάσχα

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (6/4) μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 97.500.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 135.550 δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους και

από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα ,

, 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

