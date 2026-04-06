ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:42
06.04.2026 07:27

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) – Ποιοι πάνε ταμείο πριν το Πάσχα

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (6/4) μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 97.500.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 135.550 δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους και
  • από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μαρία Σάκκαρη: Η τρυφερή ανάρτηση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (photo)

Τι να κάνετε αν δεν πάρετε το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη

Στέγαση σε κρίση: Χαμηλή ικανοποίηση στην Ελλάδα και νέοι εγκλωβισμένοι σε ακριβές κατοικίες

Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά» – Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση μετά το ατύχημα (Video)

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 58χρονος που έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων στο Αγγελοχώρι

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τους χειρισμούς με την άρση ασυλίας - Αλλαγή πλεύσης εξετάζει το Μαξίμου

