ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:43
05.04.2026 16:05

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 2.500 επιχειρήσεις: Αδήλωτες συναλλαγές ύψους 5,6 εκατ. ευρώ

Περίπου 2.500 επιχειρήσεις με πάνω από 50.000 παραβάσεις εντοπίστηκαν να μην έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σε 8.000 επιτόπιους ελέγχους τους οποίος πραγματοποίησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ σε όλη την ελληνική επικράτεια, στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η αποκρυβείσα αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 5,6 εκατ. ευρώ και το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 33% , ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος χρόνου προκειμένου να αποκαλυφθεί συνολική φορολογική εικόνα όσων εντοπίστηκαν να παραβατούν.

Οι έλεγχοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, εστιάζονταν σε κλάδους όπου καταγράφονταν αυξημένες ενδείξεις φοροδιαφυγής, καθώς και σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα και δημοφιλείς εκδηλώσεις.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται κυρίως με:

  • μη έκδοση αποδείξεων,
  • μη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ,
  • μη διασύνδεση POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Από τους σχετικούς ελέγχους προέκυψαν 55 περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ, αναδεικνύοντας τη σημασία των άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων.

Οι έλεγχοι σχεδιάστηκαν με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων, όπως η εφαρμογή Καταγγελίες Πολιτών, το Appodixi, τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ, το myDATA και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, μέσα από ανάλυση κινδύνου και στοχευμένες διασταυρώσεις.

Στον σχεδιασμό των ελέγχων αξιοποιήθηκαν επίσης στοιχεία προηγούμενης φορολογικής συμπεριφοράς, ώστε να αποτυπωθεί η συνέπεια των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις, καθώς και μέτρα αναστολής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις σε 11 επιχειρήσεις, ενώ 93 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους για δύο ή περισσότερες ημέρες, λόγω υποτροπής ή εκτεταμένης μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

