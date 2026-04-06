Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ξαναπήρε τον… ανήφορο το πετρέλαιο μετά τη νέα έκρηξη Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο την πρώτη ημέρα συναλλαγών της εβδομάδας, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε απειλή γεμάτη βωμολοχίες κατά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος δήλωσε μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social ότι, εάν το Ιράν δεν άνοιγε το Στενό του Ορμούζ μέχρι την Τρίτη, οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας την Τρίτη. Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο 2,6% πριν περιορίσουν τα κέρδη τους και κλείσουν 0,7% υψηλότερα στα 109,65 δολάρια ανά βαρέλι στις 12:02 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) τη Δευτέρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ ήταν 0,3% χαμηλότερα στα 111,17 δολάρια, αφού είχαν σημειώσει άνοδο έως και 3,5% στα 115,48 δολάρια ανά βαρέλι. Αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν αντέδρασε κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αυτό το κλείσιμο και άλλες κρίσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο έχουν πλήξει την παγκόσμια οικονομία. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ υπερβαίνει πλέον τα 4 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Το κόστος των τροφίμων στις ΗΠΑ αυξάνεται επίσης. Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών βρίσκονται επίσης σε άνοδο, φτάνοντας τα 195 δολάρια στα τέλη Μαρτίου. Οι αυξανόμενες τιμές, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις, έχουν ωθήσει ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να μετακυλήσουν το επιπλέον κόστος στους ταξιδιώτες ή να ακυρώσουν πτήσεις.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις ειδήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ασταθείς. Καθώς οι αγορές αναμένουν την επόμενη κίνηση του Τραμπ στη σύγκρουση, οι επενδυτές θα πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από την πανδημία του COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, έγραψε την Κυριακή ο Μάρκο Πάπιτς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της εταιρείας επενδυτικών ερευνών BCA Research.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αγορές έφτασαν στο κατώτατο σημείο πριν ακόμη επιλυθούν οι ίδιες οι κρίσεις. «Δεν πιστεύω ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν (και οι μετοχές θα ανακάμψουν) όταν ακουστεί κάποιο σαφώς αναγνωρίσιμο σήμα “όλα εντάξει”. Ο κόσμος μπορεί απλώς να απευαισθητοποιηθεί απέναντι στους κινδύνους και να “προχωρήσει”», έγραψε ο Παπιτς, επισημαίνοντας τα πρώτα σημάδια επιστροφής μέρους της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ.

Ο ίδιος πρότεινε ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα για τον επόμενο μήνα είναι η μετάβαση σε μια «νέα κινητική ισορροπία», στην οποία οι γεωπολιτικές τριβές θα αποτελούν μια σταθερή παράμετρο στο παρασκήνιο και όχι τον κύριο παράγοντα που καθορίζει την αγορά. «Μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο όπου το Ισραήλ και το Ιράν θα παραμείνουν σε ανοιχτό πόλεμο για την επόμενη δεκαετία, αλλά η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές απλά… θα προχωρήσουν», έγραψε.

