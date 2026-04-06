ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 19:30
Φιάσκο με το… καλημέρα σας στο Fuel Pass: Έπεσε, πριν καλά καλά ανοίξει, η πλατφόρμα

Δεν πρόλαβε να λειτουργήσει και έπεσε στην πρώτη ώρα… ο λόγος για την πλατφόρμα του Fuel Pass που άνοιξε λίγο πριν τις 16.30μμ του απογεύματος της Πέμπτης και έπεσε λίγη ώρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, η είσοδος στην πλατφόρμα δεν ολοκληρώνεται ή, κατά διαστήματα, «εξαφανίζεται» από τις οθόνες το πλήκτρο εισόδου.



Σύμφωνα με  πληροφορίες, στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, ρίχνουν την ευθύνη για το φιάσκο αποκλειστικά στην εταιρία λογισμικού η οποία ανέλαβε να διαχειρίζεται τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων (ΑΑΔΕ, Υπουργείου Μεταφορών κλπ) για την έγκριση των δικαιούχων.

Όπως επισημαίνουν, το σφάλμα εντοπίζεται κυρίως στην άντληση των δεδομένων για τα εισοδηματικά κριτήρια και ότι δεν επιτρέπονται τέτοιες αστοχίες που προκαλούν ταλαιπωρία των πολιτών από εταιρίες που έχουν αναλάβει έργο του δημοσίου με ιδιαίτερα ισχυρό συμβόλαιο, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων.

Διαβάστε επίσης:

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα – Βήμα βήμα η κατάθεση της αίτησης

«Πακέτο» 700 εκατ. για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

JP Morgan: Σοκ στις τιμές του πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν – Στα ύψη πληθωρισμός και επιτόκια





trump air force one
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών – Αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιό τους

TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ανασύρει συνέντευξη Μητσοτάκη του Οκτωβρίου που έλεγε «διαφωνώ με το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή»

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Όταν η αμφιλεγόμενη εκδοχή του MAGA συναντά την πολιτική ανικανότητα και πολεμοχαρή παράνοια

tileorasi
MEDIA

Τα «Σόι σου» και «1% club» πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του διήμερου (4,5/4)

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «γαλλικό μοντέλο» στην Ελλάδα: Tι σημαίνει το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή και πώς αλλάζει η ισορροπία εξουσιών

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

