Φιάσκο με το… καλημέρα σας στο Fuel Pass: Έπεσε, πριν καλά καλά ανοίξει, η πλατφόρμα

Δεν πρόλαβε να λειτουργήσει και έπεσε στην πρώτη ώρα… ο λόγος για την πλατφόρμα του Fuel Pass που άνοιξε λίγο πριν τις 16.30μμ του απογεύματος της Πέμπτης και έπεσε λίγη ώρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, η είσοδος στην πλατφόρμα δεν ολοκληρώνεται ή, κατά διαστήματα, «εξαφανίζεται» από τις οθόνες το πλήκτρο εισόδου.





Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, ρίχνουν την ευθύνη για το φιάσκο αποκλειστικά στην εταιρία λογισμικού η οποία ανέλαβε να διαχειρίζεται τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων (ΑΑΔΕ, Υπουργείου Μεταφορών κλπ) για την έγκριση των δικαιούχων.



Όπως επισημαίνουν, το σφάλμα εντοπίζεται κυρίως στην άντληση των δεδομένων για τα εισοδηματικά κριτήρια και ότι δεν επιτρέπονται τέτοιες αστοχίες που προκαλούν ταλαιπωρία των πολιτών από εταιρίες που έχουν αναλάβει έργο του δημοσίου με ιδιαίτερα ισχυρό συμβόλαιο, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων.

