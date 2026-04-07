Μετά το φιάσκο με την πλατφόρμα για το Fuel Pass, το vouchers.gov.gr ανοίξει ξανά σήμερα, λειτουργώντας με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4/2026 αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη (8/4) οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) σειρά έχουν δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026 η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Το φιάσκο της πρώτης μέρας

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, ρίχνουν την ευθύνη για το φιάσκο αποκλειστικά στην εταιρία λογισμικού η οποία ανέλαβε να διαχειρίζεται τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων (ΑΑΔΕ, Υπουργείου Μεταφορών κλπ) για την έγκριση των δικαιούχων.

Τι χρειάζεται βήμα – βήμα

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής πύλης vouchers.gov.gr, με τους πολίτες να καλούνται να κατοχυρώσουν την οικονομική ενίσχυση για τα καύσιμα με λίγα και απλά βήματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιδότηση.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η οριστική υποβολή συνδέεται άμεσα με την τελική ημερομηνία καταβολής των χρημάτων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης στο Fuel Pass 2026,οι πολίτες εισέρχονται στο vouchers.gov.gr και ταυτοποιούνται μέσω της ΓΓΠΣΔΔ.

Αφού συνδεθούν, καλούνται να συμπληρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των σωστών στοιχείων του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας).

Οι δικαιούχοι καλούνται επίσης να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση.

Η πρώτη επιλογή αφορά την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία εγκαθίσταται στο smartphone μέσω τεχνολογίας NFC και παραδοσιακά προσφέρει υψηλότερο ποσό επιδότησης, με αποκλειστική χρήση στα πρατήρια.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), όπου τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, ωστόσο η επιδότηση ενδέχεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δρομολογείται η πληρωμή. Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, αρχικά για όσους επέλεξαν την κατάθεση σε IBAN και ακολούθως για την ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών.

Πώς θα γίνει η πληρωμή του FuelPass

Μετά την έγκριση της αίτησης, θα διαβιβαστεί εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:

Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αναλυτικά τα ποσά με κάρτα ή κατάθεση

Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Πού γίνεται δεκτή η Κάρτα Καυσίμων

Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:

Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)

Ταξί (MCC 4121)

Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος

Το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά:

να κυκλοφορεί κανονικά

να είναι ασφαλισμένο

να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

