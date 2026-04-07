Απότομη προσγείωση στην άνοδο της κίνησης στο αεροδρόμιο εν μέσω πολέμου 

Η ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δείχνει να… κατεβάζει ταχύτητα, την ώρα που η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επανέρχεται στο προσκήνιο και ρίχνει τη σκιά της πάνω από τον τουρισμό.

Τα στοιχεία του Μαρτίου μπορεί να παραμένουν θετικά σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο κρύβουν μια σαφή επιβράδυνση. Η επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε στα 2,31 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με πέρυσι – ποσοστό αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με τη δυναμική που είχε καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.

Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Διότι, αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφει αύξηση 8,1%, με την επιβατική κίνηση να φτάνει τα 6,28 εκατομμύρια επιβάτες. Με άλλα λόγια, η αγορά ξεκίνησε τη χρονιά με πολύ μεγαλύτερη ένταση, για να «φρενάρει» αισθητά τον Μάρτιο.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στην κατανομή της κίνησης. Στο τρίμηνο, τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό κινούνται με ρυθμούς άνω του 7%, όμως τον Μάρτιο οι αυξήσεις περιορίζονται: 4,8% στην εγχώρια αγορά και 3,4% στις διεθνείς πτήσεις.

Η σύγκριση είναι ενδεικτική. Δεν μιλάμε για πτώση – ακόμη – αλλά για μια καθαρή «προσγείωση» της δυναμικής. Και αυτό σε μια περίοδο που η τουριστική σεζόν δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν πρόκειται για μια προσωρινή επιβράδυνση ή για την αρχή μιας πιο συγκρατημένης πορείας. Διότι η χρονική σύμπτωση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η αγορά μπορεί να μην αντιδρά άμεσα με ακυρώσεις, αλλά φαίνεται να «διαβάζει» το περιβάλλον και να προσαρμόζεται. Οι ταξιδιώτες καθυστερούν αποφάσεις, οι εταιρείες γίνονται πιο προσεκτικές και το momentum αρχίζει να φθίνει.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τις πτήσεις επιβεβαιώνουν την ίδια τάση. Στο σύνολο του τριμήνου καταγράφεται αύξηση 7%, όμως η επιμέρους εικόνα δείχνει ότι οι ρυθμοί δεν είναι πλέον οι ίδιοι.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η επιβράδυνση αυτή έρχεται νωρίς στη χρονιά. Αν είχε εμφανιστεί μετά το καλοκαίρι, θα μπορούσε να θεωρηθεί φυσιολογική. Όταν όμως εμφανίζεται ήδη από τον Μάρτιο, αποκτά διαφορετική σημασία.

Και εδώ μπαίνει ο παράγοντας γεωπολιτική. Η Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει άμεσα μόνο τις πτήσεις προς την περιοχή, αλλά συνολικά το κλίμα. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι ταξιδιώτες γίνονται πιο επιφυλακτικοί και οι αγορές πιο νευρικές.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται «ασφαλής επιλογή». Αυτό εξηγεί γιατί δεν υπάρχει ακόμη κάμψη, αλλά απλώς επιβράδυνση. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα συνεχιστεί.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αν η ένταση παραταθεί, η επιβράδυνση μπορεί να γίνει πιο έντονη τους επόμενους μήνες. Αντίθετα, αν το γεωπολιτικό ρίσκο περιοριστεί, η αγορά μπορεί να ανακτήσει τη δυναμική της.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του πρώτου τριμήνου και του Μαρτίου μαζί λένε μια πιο σύνθετη ιστορία: η χρονιά ξεκίνησε δυνατά, αλλά ήδη εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κόπωσης.

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό μήνυμα των στοιχείων. Όχι ότι η αγορά γυρίζει πτωτικά, αλλά ότι το «ράλι» δεν είναι δεδομένο.

Γιατί, τελικά, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική γράφει την ατζέντα, ακόμη και οι πιο δυναμικοί αριθμοί μπορούν να… προσγειωθούν.

