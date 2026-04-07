Πάσχα 2026: Στοκχόλμη, Βαρκελώνη και ελληνικά νησιά οδηγούν την αεροπορική ζήτηση φέτος

Στοκχόλμη, Ελσίνκι, Μπολόνια, Λουξεμβούργο και Μπιλμπάο στο εξωτερικό, καθώς και Κάρπαθος, Σάμος, Αλεξανδρούπολη, Λέρος και Ιωάννινα στο εσωτερικό, συγκαταλέγονται στους προορισμούς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση από την Αθήνα ενόψει της πασχαλινής περιόδου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Aegean.

Αντίστοιχα, από τη Θεσσαλονίκη, οι πιο δημοφιλείς επιλογές στο δίκτυο εξωτερικού περιλαμβάνουν τη Βαρκελώνη, τις Βρυξέλλες, το Μιλάνο, τη Λάρνακα και τη Ρώμη, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η Κως, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Ρόδος και η Μύκονος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των ταξιδιωτών σε νησιωτικούς και αστικούς προορισμούς.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη γενικότερη τάση που διαμορφώνεται για το Πάσχα του 2026, με τη μέση πληρότητα των πτήσεων να έχει ήδη ξεπεράσει το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η ζήτηση καταγράφεται σε παρόμοια επίπεδα, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη χρονιά ο εορτασμός Καθολικών και Ορθοδόξων συνέπεσε χρονικά, ενισχύοντας τη συνολική επιβατική κίνηση.

Φέτος, αν και οι δύο περίοδοι δεν συμπίπτουν, η ταξιδιωτική δραστηριότητα παραμένει έντονη, στοιχείο που αποδίδεται τόσο στη διατηρούμενη διάθεση για ταξίδια όσο και στη σταθεροποίηση της τουριστικής αγοράς. Σε ορισμένους προορισμούς, κυρίως στο εξωτερικό, οι πληρότητες ξεπερνούν ήδη το 85%, καταδεικνύοντας αυξημένη ζήτηση.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν, ωστόσο, επιμέρους ροές. Η έναρξη του πολέμου έχει οδηγήσει σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα μέρος της ζήτησης να μετατοπίζεται προς άλλες περιοχές. Οι Έλληνες ταξιδιώτες φαίνεται να στρέφονται κυρίως προς την Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και προς χώρες της Βόρειας Ευρώπης, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ταξιδιωτικής κινητικότητας.

Όσον αφορά τις ημέρες αιχμής, στο δίκτυο εσωτερικού από το αεροδρόμιο της Αθήνας η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται τη Μεγάλη Πέμπτη, με τις πληρότητες να φτάνουν το 82%. Στο δίκτυο εξωτερικού, η κορύφωση αναμένεται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται επίσης τη Δευτέρα του Πάσχα. Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα αναμένεται να αγγίξουν το 96%, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ζήτηση για ταξίδια εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, προκύπτει ότι οι Έλληνες έχουν σε μεγάλο βαθμό προγραμματίσει εγκαίρως τα ταξίδια τους, ιδιαίτερα για προορισμούς του εξωτερικού και για περιόδους υψηλής ζήτησης. Η τάση αυτή συνδέεται με την επιθυμία εξασφάλισης καλύτερων τιμών και διαθεσιμότητας.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν επιλογές και για όσους αποφασίζουν πιο κοντά στις ημερομηνίες αναχώρησης. Μεταξύ των πόλεων που εξακολουθούν να προσφέρουν ευκαιρίες για ταξίδια συγκαταλέγονται το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ και το Ντουμπρόβνικ.

Συνολικά, η εικόνα για το Πάσχα του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια, με τους Έλληνες να διατηρούν έντονο ενδιαφέρον τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς προορισμούς, παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον.

Συγκινεί η αφοσίωση σκυλίτσας: Διένυσε 1 χλμ για να βρει βοήθεια για άλλο σκυλάκι (Video)

Παλλήνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαντάκι – Είχε tie wraps δεμένα στον λαιμό του

Πάτρα: Συνελήφθη 30χρονος με χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα