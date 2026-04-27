search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 11:34

Υπάρχουν κι αυτά τα… γαλλικά: Βουλευτής της ΝΔ στέλνει υβριστικά μηνύματα σε επικριτές του

ND_GRAFEIA

Ένας κακός χαμός επικρατεί στο γαλάζιο παρασκήνιο. Βλέπετε, μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ κυκλοφορεί η πληροφορία, που συνάμα είναι και εμπειρία κάποιων, ότι στέλεχος του κόμματος («φωτογραφίζεται» συγκεκριμένος βουλευτής) έχει στείλει υβριστικά και απειλητικά sms σε συναδέλφους του και παράγοντες της κυβερνητικής παράταξης, επειδή τον «άδειασαν» δημοσίως για θέμα που συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα.

Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που λείπει από τις σχετικές συζητήσεις όσων υπέστησαν τις απειλές ή έμαθαν γι’ αυτά τα μηνύματα είναι η… έκπληξη. Ουδείς έδειξε επιφύλαξη – ήταν εύκολο και λογικό να το πιστέψουν, καθώς είχαν προφανώς τους λόγους τους ή καλύτερα τις… αφορμές.

Το Μαξίμου γνωρίζει φυσικά για τα περιστατικά και τη συμπεριφορά αυτή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3