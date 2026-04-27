Υπάρχουν κι αυτά τα… γαλλικά: Βουλευτής της ΝΔ στέλνει υβριστικά μηνύματα σε επικριτές του

Ένας κακός χαμός επικρατεί στο γαλάζιο παρασκήνιο. Βλέπετε, μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ κυκλοφορεί η πληροφορία, που συνάμα είναι και εμπειρία κάποιων, ότι στέλεχος του κόμματος («φωτογραφίζεται» συγκεκριμένος βουλευτής) έχει στείλει υβριστικά και απειλητικά sms σε συναδέλφους του και παράγοντες της κυβερνητικής παράταξης, επειδή τον «άδειασαν» δημοσίως για θέμα που συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα.

Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που λείπει από τις σχετικές συζητήσεις όσων υπέστησαν τις απειλές ή έμαθαν γι’ αυτά τα μηνύματα είναι η… έκπληξη. Ουδείς έδειξε επιφύλαξη – ήταν εύκολο και λογικό να το πιστέψουν, καθώς είχαν προφανώς τους λόγους τους ή καλύτερα τις… αφορμές.

Το Μαξίμου γνωρίζει φυσικά για τα περιστατικά και τη συμπεριφορά αυτή.

