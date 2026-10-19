Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί έξι μετανάστες μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού – Ανάμεσά τους και βρέφος (video)

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Τραγωδία με έξι νεκρούς μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (19/10) στη θαλάσσια περιοχή νότια Λέσβου, σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς, έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, όταν το ταχύπλοο πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του λιμενικού.

Από τη σύγκρουση φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα ορισμένοι από τους επιβαίνοντες, ενώ ακόμη οκτώ άτομα διασώθηκαν.

Άμεσα κινητοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, ενώ εντοπίστηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή ακόμη έξι, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Οι οκτώ διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκε και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους διασωθέντες και φέρεται ως ο διακινητής των υπόλοιπων μεταναστών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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