Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

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Με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τις διαδοχικές κακοκαιρίες των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, με τις πρώτες ενδείξεις για επιστροφή των βροχών να εμφανίζονται από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο.

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με αισθητή βελτίωση του καιρού, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με περιορισμένες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω της έντασής τους.

Προσοχή χρειάζεται, ωστόσο, κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες.

Παράλληλα, η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο πρωί και το μεσημέρι θα παραμείνει αισθητή, κυρίως στη βόρεια και ορεινή Ελλάδα, όπου οι ελάχιστες τιμές θα κινηθούν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.

Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς – Αναλυτικά η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, με το πρωινό κρύο να είναι ιδιαίτερα αισθητό.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, ο υδράργυρος θα κινηθεί από 4 έως 21 με 22 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 23 βαθμούς.

Στην Ήπειρο αναμένονται θερμοκρασίες από 6 έως 21 με 23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία από 5 έως 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οι ελάχιστες τιμές θα ξεκινήσουν από τους 6 βαθμούς και οι μέγιστες θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς, τοπικά ακόμη και τους 24.

Στα νησιά του Ιονίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 με 23 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 21 με 22 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, οι τιμές θα διαμορφωθούν από 11 έως 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 4 μποφόρ.

Αττική: Ηλιοφάνεια και έως 23 βαθμούς

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί ενδέχεται να παρατηρηθεί τοπικά περιορισμένη ορατότητα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας σχετικά ευχάριστες συνθήκες τις μεσημβρινές ώρες.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις και πρωινή ομίχλη

Στη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες περιοχές του νομού αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη ψύχρα να καταγράφεται τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση για την εβδομάδα – Πότε αναμένονται ξανά βροχές

Η γενική προγνωστική εικόνα για το διάστημα 19 έως 25 Οκτωβρίου δείχνει ότι οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν τουλάχιστον κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να παραμένει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τη διαθέσιμη πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια έως το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Για το υπόλοιπο της εβδομάδας, η μεσοπρόθεσμη προγνωστική τάση, όπως αποτυπώνεται σε δημοσίευμα του Meteo24News της 18ης Οκτωβρίου και στα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, έχει ως εξής:

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: Η ηλιοφάνεια αναμένεται να διατηρηθεί σε αρκετές περιοχές, με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα, ενώ το πρωί θα επικρατεί περισσότερη ψύχρα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: Δεν διαφαίνεται ουσιαστική μεταβολή του καιρού. Θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις μεταβολής, με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως προς τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να διατηρηθεί σε σχετικά ήπια επίπεδα.

Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Αυξάνεται η πιθανότητα αστάθειας, με περισσότερες νεφώσεις και ενδεχόμενες τοπικές βροχές. Ωστόσο, η ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων παραμένουν αβέβαιες, επομένως δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για νέα γενικευμένη κακοκαιρία.

Στην Αθήνα, το meteo.gr προβλέπει μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμών την Τρίτη και την Τετάρτη και 25 βαθμών την Πέμπτη. Για το τέλος της εβδομάδας χρειάζεται επανεκτίμηση των δεδομένων, ιδιαίτερα ως προς την πιθανότητα βροχοπτώσεων.

Οκτώβριος με διαδοχικές κακοκαιρίες – Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής στην Κρήτη

Η βελτίωση του καιρού έρχεται έπειτα από ένα ιδιαίτερα βροχερό πρώτο δεκαοκταήμερο του Οκτωβρίου, κατά το οποίο καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, κυρίως στην Κρήτη και την Εύβοια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι διαδοχικές κακοκαιρίες που σημειώθηκαν από την 1η έως και τη 18η Οκτωβρίου άφησαν πίσω τους ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρωτικές ποσότητες βροχής.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των μετρήσεων, ένας μετεωρολογικός σταθμός ξεπέρασε τα 1.000 χιλιοστά βροχής, ενώ συνολικά τέσσερις σταθμοί κατέγραψαν περισσότερα από 600 χιλιοστά και επτά περισσότερα από 500 χιλιοστά.

Επιπλέον, 23 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 300 χιλιοστά, 31 σταθμοί ξεπέρασαν τα 200 χιλιοστά και 97 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες των 100 χιλιοστών.

Ο τελευταίος αριθμός αντιστοιχεί σε περίπου 17% των συνολικά 580 μετεωρολογικών σταθμών που συμπεριλήφθηκαν στη στατιστική ανάλυση.

Σαμαριά Χανίων: Το μεγαλύτερο ύψος βροχής με 1.011 χιλιοστά

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο σταθμός Σαμαριά – Ξυλόσκαλο Χανίων, όπου καταγράφηκαν 1.011 χιλιοστά βροχής μέσα στις πρώτες 18 ημέρες του μήνα.

Ακολουθούν ο σταθμός Σαμαριά – Φαράγγι, με 764 χιλιοστά, και τα Ανώγεια Ρεθύμνου, με 693 χιλιοστά.

Ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στο Ασκύφου Χανίων, με 631 χιλιοστά, στον Σέμπρωνα Χανίων, με 538 χιλιοστά, στους Ποτάμους Λασιθίου, με 503 χιλιοστά, και στο Τζερμιάδο Λασιθίου, με 502 χιλιοστά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι επτά σταθμοί που ξεπέρασαν τα 500 χιλιοστά βροχής βρίσκονται στην Κρήτη, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση των βροχοπτώσεων στο νησί κατά το πρώτο μέρος του Οκτωβρίου.

Στην όγδοη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Στενή Ευβοίας, με 493 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας ότι και η Εύβοια συγκαταλέγεται στις περιοχές που δέχθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής.

Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναδεικνύουν την αντίθεση ανάμεσα στις έντονες βροχοπτώσεις του πρώτου μισού του μήνα και στη βελτιωμένη εικόνα με την οποία ξεκινά η νέα εβδομάδα.

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