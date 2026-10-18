Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του έξω από σχολείο – «Το κεφάλι του είχε γίνει διπλάσιο», λέει η μητέρα του

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Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε έξω από Γυμνάσιο στον Πειραιά, με αποτέλεσμα 14χρονος μαθητής να νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το περιστατικό συνέβη όταν ο ανήλικος προσπάθησε να προστατεύσει συμμαθητή του, που δεχόταν παρενόχληση.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του θύματος, ο 14χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από συμμαθητή του στο σχόλασμα. Ο δράστης τον χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε ότι το παιδί της λιποθύμησε από τα χτυπήματα και μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η μητέρα δήλωσε: «Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο, ράγισμα στο κεφάλι βαρύ και στο μάτι, θέλουν πάλι οι γιατροί να το δουν. Είμαστε εδώ μέσα ακόμα». Αναφέρθηκε επίσης στη στιγμή της επίθεσης, λέγοντας πως ο γιος της προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει άλλον μαθητή, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη βίαιη επίθεση.

Όπως περιγράφει, «Είναι μικρός, λέει, ‘μην τον χτυπάς’. Του λέει ‘τι, μάγκας είσαι εσύ;’. Έλα λέει, ‘σε περιμένω έξω’ και βγαίνει ο γιος μου απ’ έξω, αυτός είχε βγάλει και την τσάντα, τον σπρώχνει τον γιο μου, μπουνιές με όση δύναμη έχει και ο γιος μου φώναζε ‘σε παρακαλώ, άφησέ με’ του έλεγε, ‘πονάω’ μέχρι που λιποθύμησε ο γιος μου, δεν θυμάται τίποτα».

Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο, ενώ ο πατέρας του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή εισαγγελέα, τόσο ο ανήλικος όσο και ο πατέρας του αφέθηκαν ελεύθεροι.

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