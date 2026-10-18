search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 21:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2026 21:03

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του έξω από σχολείο – «Το κεφάλι του είχε γίνει διπλάσιο», λέει η μητέρα του

18.10.2026 21:03
via-anilikoi-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε έξω από Γυμνάσιο στον Πειραιά, με αποτέλεσμα 14χρονος μαθητής να νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το περιστατικό συνέβη όταν ο ανήλικος προσπάθησε να προστατεύσει συμμαθητή του, που δεχόταν παρενόχληση.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του θύματος, ο 14χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από συμμαθητή του στο σχόλασμα. Ο δράστης τον χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε ότι το παιδί της λιποθύμησε από τα χτυπήματα και μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η μητέρα δήλωσε: «Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο, ράγισμα στο κεφάλι βαρύ και στο μάτι, θέλουν πάλι οι γιατροί να το δουν. Είμαστε εδώ μέσα ακόμα». Αναφέρθηκε επίσης στη στιγμή της επίθεσης, λέγοντας πως ο γιος της προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει άλλον μαθητή, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη βίαιη επίθεση.

Όπως περιγράφει, «Είναι μικρός, λέει, ‘μην τον χτυπάς’. Του λέει ‘τι, μάγκας είσαι εσύ;’. Έλα λέει, ‘σε περιμένω έξω’ και βγαίνει ο γιος μου απ’ έξω, αυτός είχε βγάλει και την τσάντα, τον σπρώχνει τον γιο μου, μπουνιές με όση δύναμη έχει και ο γιος μου φώναζε ‘σε παρακαλώ, άφησέ με’ του έλεγε, ‘πονάω’ μέχρι που λιποθύμησε ο γιος μου, δεν θυμάται τίποτα».

Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο, ενώ ο πατέρας του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή εισαγγελέα, τόσο ο ανήλικος όσο και ο πατέρας του αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης:

Συντριβή αεροσκάφους στην Πιερία: Ο μοιραίος ελιγμός πριν την πτώση – «Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός», λέει ο πατέρας του 41χρονου (Video)

Υπό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης

Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο επιβάτες του μονοκινητήριου που έπεσε στην Κονταριώτισσα – Έμπειροι πιλότοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alvania epeisodia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για Αλβανία: «Καταδικάζουμε τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων»

macron paris lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Μακρόν: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βία, νιώθουμε όλοι ντροπή και οργή» – Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ζητά η αντιπολίτευση να κηρυχθεί η χώρα

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του έξω από σχολείο – «Το κεφάλι του είχε γίνει διπλάσιο», λέει η μητέρα του

marinakis-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης απαντά σε Κουφονικολάκου για Μπεκίρη με 3 ερωτήματα για χειρισμούς του Τσίπρα στη μάχη κατά της Χρυσής Αυγής  

tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα… τσίπουρα ο Τσίπρας – Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

aerodromio_makedonia2003
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» που επιχείρησε να εισάγει πάνω από 18 κιλά κάνναβης

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ανοιξιάτικο διάλειμμα πριν την ...καταιγίδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 21:56
alvania epeisodia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για Αλβανία: «Καταδικάζουμε τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων»

macron paris lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Μακρόν: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βία, νιώθουμε όλοι ντροπή και οργή» – Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ζητά η αντιπολίτευση να κηρυχθεί η χώρα

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του έξω από σχολείο – «Το κεφάλι του είχε γίνει διπλάσιο», λέει η μητέρα του

1 / 3