Συντριβή αεροσκάφους στην Πιερία: Ο μοιραίος ελιγμός πριν την πτώση – «Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός», λέει ο πατέρας του 41χρονου (Video)

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Σε δεξιό ελιγμό πάνω από το αεροδρόμιο της Αερολέσχης Πιερίας φέρεται να προχώρησε το μονοκινητήριο αεροσκάφος λίγο πριν από τη συντριβή του στην Κονταριώτισσα, το μεσημέρι της Κυριακής (18/10).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αερολέσχη, στη συνέχεια ενδέχεται να παρουσίασε απώλεια στήριξης, με αποτέλεσμα να καταπέσει σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο.

Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 41 και 58 ετών, οι οποίοι φέρονται να ήταν έμπειροι χειριστές. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τον χώρο της Αερολέσχης και παρέμεινε στον αέρα περίπου 25 λεπτά πριν από την πτώση. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις τελευταίες κινήσεις του να αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανασύνθεση των συνθηκών της τραγωδίας.

«Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου

Ιδιαίτερα φορτισμένος, ο πατέρας του 41χρονου πιλότου, πατήρ Γεώργιος, μίλησε για την επαγγελματική πορεία του γιου του και την προσοχή που έδειχνε στις πτήσεις.

«Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Τον έπαιρναν σε όλα τα αεροπλάνα από Γαλλία, από Ισπανία, παντού. Μόνιμος ήταν και βοηθούσε στις πυρκαγιές μέρα-νύχτα. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

Ο 41χρονος ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και, σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, είχε υπηρετήσει ως χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair. Είχε επίσης διατελέσει αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας.

Η μαρτυρία του πατέρα του αποτυπώνει το σοκ της οικογένειας, ενώ τα ερωτήματα για το τι συνέβη κατά την επιστροφή του αεροσκάφους παραμένουν αναπάντητα. Η εμπειρία του χειριστή δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει τις συνθήκες της πτώσης, οι οποίες θα αποσαφηνιστούν μέσα από τη διερεύνηση.

«Ήταν φίλοι, πετούσαν κάθε δέκα ημέρες»

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες ήταν φίλοι και συνήθιζαν να πετούν μαζί. «Ήταν φίλοι, πετούσαν συχνά, κάθε δέκα μέρες. Ήταν πεπειραμένοι. Εγώ άκουσα έναν θόρυβο», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

Άλλος κάτοικος περιέγραψε την κινητοποίηση των Αρχών, σημειώνοντας πως αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο 41χρονος καταγόταν από τη Νέα Έφεσο και άφησε πίσω του τέσσερα παιδιά.

Η επιχείρηση εντοπισμού και τα αίτια της συντριβής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους δύο άνδρες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και παραλήφθηκαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από τη συντριβή δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στον δεξιό ελιγμό που φέρεται να προηγήθηκε της πτώσης και στην πιθανή απώλεια στήριξης. Η αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος.

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