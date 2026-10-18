Κτηνωδία στην Ιεράπετρα: Εγκατέλειψε 120 γάτες αβοήθητες σε κλουβί και επέστρεψε στην πατρίδα του – Πρόστιμα «μαμούθ»

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Πρόστιμα συνολικού ύψους 241.000 ευρώ έχουν βεβαιωθεί, μέχρι στιγμής, από τη Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας σε βάρος αλλοδαπού, που συγκέντρωσε 120 γάτες σε κλουβί και τις εγκατέλειψε αβοήθητες, όταν αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΚΡΗΤΗ TV.

Τις γάτες, που βίσκονταν σε κατάσταση ασιτίας, εγκαταλειμμένες κάτω από συνθήκες καύσωνα μέσα σε ένα κλουβί, εντόπισε ύστερα από καταγγελία η Δημοτική Αστυνομία της Ιεράπετρας. Μετά την έρευνα και την καταγραφή, που διήρκεσε μήνες, η Δημοτική Αστυνομία της Ιεράπετρας επέβαλε πρόστιμο «μαμούθ», στον …φιλόζωο που μέχρι στιγής ανέρχεται σε 240.000 ευρώ για 330 παραβάσεις.

Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται το κομμάτι της εγκατάλειψης των ζώων, για το οποίο, όταν τεκμηριωθεί, το συνολικό ύψος των προστίμων δεν αποκλείται να φτάσει το ύψος του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Όπως εξηγεί ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας της Ιεράπετρας, η έλλειψη τσιπ, εμβολιασμού αλλά και η παράβαση των κανόνων ευζωίας αντιστοιχούν σε πρόστιμα από 1.300 έως 2.300 ευρώ για κάθε γάτα.

Εθελοντές έχουν αναλάβει τη φροντίδα των συμπαθέστατων αιλουροειδών.

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