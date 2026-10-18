Πυρκαγιά σε δάσος στη Ροδόπη – Επιχειρούν αεροσκάφη

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Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 16:00 σε δασική έκταση στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης.

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