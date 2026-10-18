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18.10.2026 16:10

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι δύο πιλότοι του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη (Video)

18.10.2026 16:10
syntrivi pieria

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Το χειρότερο σενάριο από τη συντριβή του μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Πιερία, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με την ανάσυρση των δύο πιλότων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης και πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους. Η τραγωδία με αεροσκάφος ελαφρού τύπου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το αεροσκάφος εντοπίστηκε εντός κοίτης ποταμού, χωρίς νερό, πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι, κατά την άφιξή τους, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες 41 και 59 ετών, εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2026.

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Έπεσε αεροσκάφος στην Πιερία – Χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο επιβαίνοντες

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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι δύο πιλότοι του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη (Video)

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