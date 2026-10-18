Έπεσε αεροσκάφος στην Πιερία – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

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Συναγερμός σήμανε από την πτώση πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους (ελαφρού τύπου), με δύο επιβαίνοντες, στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, στην Πιερία. Οι δύο επιβαίνοντες -ημεδαποί ηλικίας 55 με 60 ετών- εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής.
Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πυροσβέστες κατά την άφιξή τους στο χώρο του δυστυχήματος, εντόπισαν εκτός του αεροσκάφους τους 2 επιβαίνοντες, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Το αεροσκάφος συνετρίβη σε κοίτη ποταμού (χωρίς νερό) πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.
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