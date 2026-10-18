Έπεσε αεροσκάφος στην Πιερία – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

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Συναγερμός σήμανε από την πτώση πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους (ελαφρού τύπου), με δύο επιβαίνοντες, στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, στην Πιερία. Οι δύο επιβαίνοντες -ημεδαποί ηλικίας 55 με 60 ετών- εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άνδρες και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πυροσβέστες κατά την άφιξή τους στο χώρο του δυστυχήματος, εντόπισαν εκτός του αεροσκάφους τους 2 επιβαίνοντες, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε κοίτη ποταμού (χωρίς νερό) πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

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