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18.10.2026 14:08

Πέλλα: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη – Πήραν από ζευγάρι ηλικιωμένων 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

18.10.2026 14:08
Apati

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Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ζευγαριού, που σημειώθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Πέλλας, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του ζευγαριού, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυριζόμενος ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή τους. Στη συνέχεια, άλλοι συνεργοί επικοινώνησαν με τους παθόντες στα κινητά τους τηλέφωνα και τους έπεισαν να τυλίξουν με αλουμινόχαρτο τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν στο σπίτι, να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα και να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε φέρεται να αφαίρεσε 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη διερεύνηση ενδεχόμενης συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις συνεχίζονται.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αγνώστους που τηλεφωνούν προσποιούμενοι υπαλλήλους υπηρεσιών, να μη γνωστοποιούν εάν διατηρούν χρήματα ή τιμαλφή στο σπίτι τους και να ενημερώνουν την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

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Πέλλα: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη – Πήραν από ζευγάρι ηλικιωμένων 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

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