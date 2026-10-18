Αθήνα: Ο «Έφηβος» επέστρεψε μετά από 23 χρόνια – Δούκας: «Η μνήμη αξίζει μια θέση στις πλατείες μας»

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Μετά από 23 χρόνια απουσίας, ένα γλυπτό στενά δεμένο με την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της Αθήνας επέστρεψε στον δημόσιο χώρο. Ο «Έφηβος» του Θανάση Απάρτη βρίσκεται πλέον στην πλατεία Αγίου Σώστη, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να υπογραμμίζει ότι η επανεγκατάστασή του ικανοποιεί ένα παλιό αίτημα κατοίκων της πόλης.

Πρόκειται για ένα ανδρικό γυμνό ύψους 2,50 μέτρων, το οποίο φιλοτέχνησε ο Απάρτης το 1940 και χυτεύθηκε στο περίφημο χυτήριο Alexis Rudier στο Παρίσι. Η επιλογή του Αγίου Σώστη για τη νέα του θέση κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς συνδέει το έργο με την ιστορία των προσφυγικών οικογενειών που έζησαν κάποτε κοντά του.

Η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα

«Μετά από 23 χρόνια απουσίας, ο “Έφηβος” επέστρεψε στην Αθήνα. Το εμβληματικό γλυπτό του Θανάση Απάρτη, φιλοτεχνημένο το 1940 και χυτευμένο στο Παρίσι, βρήκε τη θέση του στην πλατεία του Αγίου Σώστη.

Κάποτε βρισκόταν κοντά στην προσφυγική γειτονιά του Πολυγώνου. Οι οικογένειες που μετακόμισαν από εκεί τη δεκαετία του 1960 δεν το ξέχασαν ποτέ.

Ακούσαμε τους κατοίκους και προχωρήσαμε στην επανεγκατάστασή του, κάνοντας μια μακροχρόνια επιθυμία πραγματικότητα. Γιατί η μνήμη αξίζει μια θέση στις πλατείες μας».

Μετά από 23 χρόνια απουσίας, ο «Έφηβος» επέστρεψε στην Αθήνα.



Το εμβληματικό γλυπτό του Θανάση Απάρτη, που φιλοτεχνήθηκε το 1940 και χυτεύθηκε στο Παρίσι, βρήκε τη θέση του στην πλατεία Αγίου Σώστη.



Κάποτε στεκόταν κοντά στον προσφυγικό συνοικισμό του Πολυγώνου. Οι οικογένειες… pic.twitter.com/Y7hrd6cWGD October 18, 2026

Από το Πολύγωνο στον Άγιο Σώστη

Η νέα τοποθέτηση του «Εφήβου» έχει μια ιδιαίτερη ιστορική λογική. Το έργο είχε συνδεθεί με τον προσφυγικό συνοικισμό του Πολυγώνου και με τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Όταν, τη δεκαετία του 1960, οικογένειες του συνοικισμού μετεγκαταστάθηκαν στις νεόδμητες τότε προσφυγικές πολυκατοικίες γύρω από τον Άγιο Σώστη, πήραν μαζί τους τη μνήμη του γλυπτού.

Έπειτα από μια μακρά ιστορία μετακινήσεων, φθορών και καθυστερήσεων, ο «Έφηβος» επέστρεψε σε δημόσια θέα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όταν τοποθετήθηκε στην πλατεία Αγίου Σώστη. Η υποδοχή του έγινε παρουσία του Χάρη Δούκα και κατοίκων της περιοχής.

Το έργο έχει αποκτήσει στο πέρασμα των δεκαετιών και τη δική του θέση στην ιστορία της πόλης, καθώς φέρει ακόμη σημάδια από τα Δεκεμβριανά, προσθέτοντας μία ακόμη διάσταση στη σύνδεσή του με τη νεότερη Αθήνα.

Από το 2023, αντίγραφο του «Εφήβου» βρίσκεται επίσης στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, καθώς το έργο συνδέεται και με την ιστορία της Σχολής.

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