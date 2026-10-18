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18.10.2026 11:37

Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της για χρήματα – Τα βίντεο και οι 17 φωτογραφίες που την «καίνε»

18.10.2026 11:37
teddy_bear

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Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης και διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας αναμένεται να εξετάσει τον ερχόμενο Νοέμβριο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας.

Στο εδώλιο θα καθίσει μια 51χρονη γυναίκα από τον Βόλο, η οποία κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της, ηλικίας κάτω των 12 ετών, καταγράφοντας τις πράξεις σε βίντεο και φωτογραφίες, που στη συνέχεια φέρεται να διέθετε σε τρίτο πρόσωπο έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Η 51χρονη βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές, ενώ οι πράξεις που της αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η γυναίκα παραπέμπεται σε δίκη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με θύμα ανήλικο κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, βρίσκεται αντιμέτωπη με γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, καθώς και για γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και κατιούσας γραμμής. Όλες οι πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση.

Τα δύο βίντεο και οι 17 φωτογραφίες

Όπως προκύπτει από το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, η 51χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου για την παραγωγή δύο βίντεο στα οποία απεικονίζονται πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ανήλικη κόρη της.

Επιπλέον, σύμφωνα με το βούλευμα, φέρεται να παρήγαγε και να κατείχε τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζονται η ίδια και το παιδί, χωρίς σε όλες να διακρίνονται τα πρόσωπά τους.

Στο δικαστικό έγγραφο γίνεται αναλυτική περιγραφή του υλικού, ενώ επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη γνώριζε την ηλικία του παιδιού, καθώς επρόκειτο για την ίδια της την κόρη.

Η αποστολή του υλικού μέσω Viber

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της φερόμενης διακίνησης του υλικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 51χρονη φέρεται να απέστειλε φωτογραφίες και βίντεο σε άνδρα μέσω της εφαρμογής Viber, με την προσδοκία να λάβει οικονομικό αντάλλαγμα.

Η επικοινωνία με τον συγκεκριμένο άνδρα περιλαμβάνεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ στο παραπεμπτικό βούλευμα αποδίδεται στην κατηγορούμενη τόσο η παραγωγή και κατοχή του υλικού όσο και η διάθεσή του σε τρίτο πρόσωπο.

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