Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αττική Οδό λόγω σοβαρού τροχαίου με φορτηγό – Στις γραμμές του προαστιακού πετάχτηκε ο οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, μεταξύ ενός φορτηγού και ενός ΙΧ.

Στο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Ο οδηγός του φορτηγού εντοπίστηκε τραυματισμένος από τους πυροσβέστες στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου και αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προβλήματα και στον προαστιακό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ έχουν κλείσει οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην ίδια κατεύθυνση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου και την κατάσταση του τραυματία οδηγού. Άγνωστο παραμένει πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ, λόγω τροχαίου συμβάντος που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Η αμαξοστοιχία 4216 καταργείται στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 καταργείται στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

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