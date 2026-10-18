Γιώργος Μαζωνάκης: Βαρύ το κλίμα στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας – Λύγισε ο πατέρας του

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Βαρύ ήταν το κλίμα στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, όταν η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκε στον τάφο του, 40 ημέρες από τον αδόκητο θάνατό του.

Μπροστά στο μνήμα του γιου του, ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης, ξέσπασε σε κλάματα.

Στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του και μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ, καθώς και οι αδελφές του, Βάσω και Μαρία, οι οποίες βίωναν τη δική τους οδύνη.

Η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία είχε φτάσει από νωρίς στην εκκλησία μαζί με τους γονείς της και την αδελφή της, Βάσω, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Το τρισάγιο στο μνήμα του τραγουδιστή τελέστηκε σε βαρύ κλίμα μετά το μνημόσυνο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Πλήθος κόσμου στο 40ημερο μνημόσυνο

Νωρίτερα, είχε τελεστεί σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, με χιλιάδες πολίτες, ακόμη και από την επαρχία, να συγκεντρώνονται για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του και να σταθούν στα μέλη της οικογένειάς του.

Από νωρίς το πρωί έφτασε στον ναό, υποβασταζόμενη από την κόρη της, η μητέρα του τραγουδιστή, ενώ παρών ήταν και ο πατέρας του, μαζί με άλλους συγγενείς.

Μέσα στον χώρο του ναού βρισκόταν και η μεγαλύτερη αδερφή του καλλιτέχνη, Βάσω.

Ο συγκινητικός λόγος του Μητροπολίτη Νίκαιας και Καλλιθέας

Ο Μητροπολίτης Νικαίας και Καλλιθέας, Αλέξιος, εκφώνησε συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες».

«Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: “Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος” (Η φιλοσοφία μου)», πρόσθεσε.

Η πρόσβαση στο εσωτερικό της εκκλησίας προορίζεται κυρίως για την οικογένεια και τους στενούς συγγενείς του τραγουδιστή.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων η Μελίνα Ασλανίδου, η Αμαρυλλίς και η Άντζελα Δημητρίου, ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, όπως ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Παύλος Χρηστίδης κ.ά.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι παραμένουν στον εξωτερικό χώρο, καθώς έχουν ληφθεί μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής.

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