Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα 46χρονος και 23χρονος για απόρριψη μπαζών σε αγροτική έκταση

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Δύο άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη, για περιβαλλοντική ρύπανση με στερεά απόβλητα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών, της εισαγγελέως όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Αφέθηκαν ελεύθεροι και αύριο θα δικαστούν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 23χρονο που έπαιρναν ογκώδη από μάντρα επιχείρησης οικοδομικών υλικών στο Ωραιόκαστρο, οι ιδιοκτήτες της οποίας φαίνονται ο 46χρονος και συνεργάτης 23χρονος τα πετούσαν σε ένα χωράφι στο Βαθύλακκο. Από τα μέσα Σεπτέμβρη έγινε αυτή η δράση.

Χθες το βράδυ αξιωματικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω να πετούν νάυλον, στρώματα και διάφορα άλλα υλικά ανακαίνισης με ένα λευκό φορτηγό, το οποίο δεν έφερε και πινακίδες.

Τους συνέλαβαν και κατασχέθηκε το αυτοκίνητο και το τρέιλερ, το οποίο είχε όλα αυτά τα ογκώδη αντικείμενα αντικείμενα τα οποία τα πετούσαν σε ένα χωράφι που ήταν ούτως ή άλλως μία ανεξέλεγκτη χωματερή. Έξι φορές φέρεται να έκαναν αυτή την κίνηση.

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