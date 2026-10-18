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18.10.2026 15:08

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε Προαστιακό και Αττική Οδό μετά το τροχαίο – Παραμένουν κλειστές λωρίδες

18.10.2026 15:08
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Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ ένας από τους τραυματίες, ο οδηγός του φορτηγού, βρέθηκε μετά τη σύγκρουση στις γραμμές του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με σοβαρά τραύματα.

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 13:35 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ.

Ως εκ τούτου, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, τα οποία είχαν επηρεαστεί από το ατύχημα που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής.

Νωρίτερα, η Hellenic Train είχε ανακοινώσει τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο συγκεκριμένο τμήμα. Η αμαξοστοιχία 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν καθυστερήσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων και υποκαταστάσεις τμημάτων διαδρομών με λεωφορεία.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην είσοδο της Αττικής Οδού

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αττικής Οδού από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ωστόσο, στο κύριο ρεύμα προς Αεροδρόμιο η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα, ενώ η αριστερή λωρίδα παραμένει κλειστή.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να εξακολουθούν να καταγράφονται καθυστερήσεις στην περιοχή.

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