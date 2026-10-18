Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονος για βιασμό και οικογενειακή βία – Πώς κατάλαβαν οι αστυνομικοί πως η γυναίκα ήταν θύμα

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Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε από τον σύντροφό της κατήγγειλε μια 47χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση έφτασε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, όταν περιπολούντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά είδαν τη γυναίκα, η οποία ήταν μαζί με τον σύντροφό της έξω από το αυτοκίνητο, και αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν σε δυσχερή θέση και τους έκανε νοήματα.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 46χρονος σύντροφός της, νωρίτερα την ίδια ημέρα, την ξυλοκόπησε στην πολυκατοικία όπου διαμένουν αλλά και μέσα στο αυτοκίνητό του.

Επίσης, κατήγγειλε ότι μία ημέρα νωρίτερα ο 46χρονος της επιτέθηκε και προέβη σε ασελγείς πράξεις παρά τη θέλησή της.

Ο 46χρονος νταής, με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, βιασμό και παράνομη κατακράτηση.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

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