Υπό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης

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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης.
Στο έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποίησαν ένα ελικόπτερο και δυο αεροσκάφη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 16:00. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης .
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