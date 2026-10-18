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18.10.2026 19:23

Υπό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης

18.10.2026 19:23
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης.

Στο έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποίησαν ένα ελικόπτερο και δυο αεροσκάφη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 16:00. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης .

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Πυρκαγιά σε δάσος στη Ροδόπη – Επιχειρούν και αεροσκάφη

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