Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο επιβάτες του μονοκινητήριου που έπεσε στην Κονταριώτισσα – Έμπειροι πιλότοι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας 41χρονος πιλότος και ένας 58χρονος είναι τα δύο θύματα του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη στην περιοχή Κονταριώτισσα της Πιερίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα που είχαν εμπειρία από πτήσεις: ο 41χρονος ήταν μάλιστα ιδιοκτήτης του αεροσκάφους και έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις σε canadair, ενώ έφερε τον βαθμό του επισμηναγού.

Ο δεύτερος, 58 ετών, είναι κατά πληροφορίες θεολόγος στο επάγγελμα, αλλά γνώριζε από αεροσκάφη.

Ο 41χρονος μάλιστα, πατέρας 4 παιδιών, στο παρελθόν είχε χρημάτισε αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας, από την οποία μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, έγινε το μοιραίο δυστύχημα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 13:50, όταν για άγνωστο λόγο το μονοκινητήριο βρέθηκε στο έδαφος, κοντά στον διάδρομο της Λέσχης και δίπλα από κοίτη ποταμού.

Ο 41χρονος ήταν αυτός που πιλοτάριζε. Την πτώση του αεροσκάφους είδε ένας διερχόμενος πολίτης ο οποίος κάλεσε αμέσως στην αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν και συνεργεία του ΕΚΑΒ μαζί με την πυροσβεστική, η οποία ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει, αφού από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε φωτιά.

Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους δύο άνδρες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία θα εξετάσει και τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης

Κτηνωδία στην Ιεράπετρα: Εγκατέλειψε 120 γάτες αβοήθητες σε κλουβί και επέστρεψε στην πατρίδα του – Πρόστιμα «μαμούθ»

Πυρκαγιά σε δάσος στη Ροδόπη – Επιχειρούν και αεροσκάφη

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα 46χρονος και 23χρονος για απόρριψη μπαζών σε αγροτική έκταση