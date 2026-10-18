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18.10.2026 22:29

Τρομακτικό τροχαίο στην Εύβοια: Ι.Χ. έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Απεγκλωβίστηκαν 65χρονη και το 19 μηνών εγγόνι της

18.10.2026 22:29
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Το απόγευμα Κυριακής 18 Οκτωβρίου αυτοκίνητο ξέφυγε της πορεία του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό στην περιοχή Πεθαμένος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Όπως μετέδωσε το evia online το αμάξι επέβαιναν τρία άτομα. Ένας 75χρονος, μια 65χρονη και ένα παιδί 19 μηνών. Ο άνδρας κατάφερε βγήκε και ειδοποίησε τις αρχές ενώ εγκλωβισμένοι παρέμειναν οι γυναίκα και το παιδί στο αμάξι που είχε τουμπάρει.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που μετά από επιχείρηση κατάφερε να απεγκλωβίσει τους τραυματίες ενώ πρώτες βοήθειες έδωσε και διασώστης. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε μέσω του 112.

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Υπό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης

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