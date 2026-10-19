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ΕΛΛΑΔΑ

19.10.2026 06:07

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αττική τα ξημερώματα – Το επίκεντρο στη Ραφήνα

19.10.2026 06:07
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Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στην Αττική, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05:40, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε στους 3,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, τιμή την οποία αναφέρει και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Σύμφωνα με τη διεθνή σεισμολογική καταγραφή, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

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