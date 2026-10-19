Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αττική τα ξημερώματα – Το επίκεντρο στη Ραφήνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στην Αττική, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05:40, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε στους 3,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, τιμή την οποία αναφέρει και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Σύμφωνα με τη διεθνή σεισμολογική καταγραφή, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Τρομακτικό τροχαίο στην Εύβοια: Ι.Χ. έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Απεγκλωβίστηκαν 65χρονη και το 19 μηνών εγγόνι της

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του έξω από σχολείο – «Το κεφάλι του είχε γίνει διπλάσιο», λέει η μητέρα του

Συντριβή αεροσκάφους στην Πιερία: Ο μοιραίος ελιγμός πριν την πτώση – «Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός», λέει ο πατέρας του 41χρονου (Video)