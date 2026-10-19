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19.10.2026 06:59

Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά – Αποπνικτικός καπνός σκέπασε τη Θεσσαλονίκη

19.10.2026 06:59
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Μεγάλη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης καίει από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας με τον καπνό να έχει απλωθεί σχεδόν σε ολόκληρη την πόλη και την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ η κατάσβεση εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολη και χρονοβόρα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική περιοχή των Διαβατών, μεταξύ της παλιάς εθνικής οδού, των Ελληνικών Πετρελαίων και της Εγνατίας Οδού. Τα πυροσβεστικά οχήματα πηγαινοέρχονται ασταμάτητα, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία παραμένει ενεργή.φωτια

Ο καπνός είναι αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Όσοι κινούνται στην πόλη τον αντιλαμβάνονται σχεδόν από παντού, με την αποπνικτική μυρωδιά να καλύπτει την ατμόσφαιρα.

Η δυσκολία της κατάσβεσης οφείλεται στη φύση των υλικών που καίγονται. Σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες πλαστικών και ογκωδών αντικειμένων, που τροφοδοτούν τη φωτιά. Για την αντιμετώπισή της απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού και επιχωματώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν σπίτια ή άλλες επιχειρήσεις κοντά στην εστία της φωτιάς. Πρόκειται για βιομηχανική περιοχή, όπου οι μονάδες βρίσκονται σε απόσταση η μία από την άλλη, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο εξάπλωσης.

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